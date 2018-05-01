النقالة مشاو فيها..الاعتماد على السكانير وكاميرات لمراقبة الغش خلال امتحانات الباكالوريا ﻿

أكد مسؤولون تربويون أن وزارة التربية الوطنية، ابتكرت وسائل جديدة في حربها على الغش، من أهمها إجبار المترشحين المتمدرسين والأحرار على التوقيع على التزام مصادق عليه، يقرن من خلاله اطلاعهم على

''شوف تيفي''

أكد مسؤولون تربويون أن وزارة التربية الوطنية، ابتكرت وسائل جديدة في حربها على الغش، من أهمها إجبار المترشحين المتمدرسين والأحرار على التوقيع على التزام مصادق عليه، يقرن من خلاله اطلاعهم على التوجيهات المؤطرة للامتحانات والعقوبات المترتبة عن مخالفتها، وتزويد مراكز الامتحان والاعتكاف بكاميرات مراقبة وسكانير للكشف عن الهواتف النقالة، وذلك للحيلولة دون أية محاولة محتملة للتسريب، ولإعطاء مصداقية لشهادة الباكالوريا.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد اعتبر اللقاء التواصلي الذي نظمته المديرية الإقليمية للتربية والتكوين أنفا، حول موضوع محاربة الغش، أن التصدي للغش مسؤولية ملقاة على عاتق جميع المتدخلين، من خلال العمل المشترك على تصحيح مجموعة من السلوكات السلبية التي من شأنها التأثير على السير العادي للعملية التربوية.

وأشار مسؤولون تربويون إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات التي استفحلت بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها المنظومة التربوية الوطنية، وأن معضلة الغش تسيء لمصداقية الشهادات المدرسية، وتخل بمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين.