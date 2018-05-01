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ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 01:20 ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك
ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء
بعدما عقــدت ''لجنة المغاربة الشيعة'' التابعة للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية اجتماعا تنظيميا للبث في مجموعة من الجوانب التنظيمية المتعلقة ببرنامج اللجنة وميثاق شرفها وأيضا التعبير عن

''شوف تيفي''

بعدما عقــدت ''لجنة المغاربة الشيعة'' التابعة للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية اجتماعا تنظيميا للبث في مجموعة من الجوانب التنظيمية المتعلقة ببرنامج اللجنة وميثاق شرفها وأيضا التعبير عن موقفهم من قطع المغرب علاقاته مع إيران وذلك كما هو في جدول الأعمال.

ارتأت لجنة المغاربة الشيعة التي أنشئت في المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، إلا أن تعلن من خلال بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ''التأييد بقوة قرار المغرب الصائب قطع العلاقات مع دولة إيران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع جهات معادية، ونؤكد أن شيعة لجنة المغاربة الشيعة لا تربطهم أي صلة بسفارة دولة إيران بالرباط.''

وأضـافت اللجنة خلال ذات البيان قائلة ''اعتزازنا واطمئناننا لإعلان أمير المؤمنين أنه لجميع المؤمنين والمؤمنات بالأديان والمذاهب الأخرى ونطالب تنزيل توصيات ''إعلان مراكش للأقليات الدينية'' وأردفت ''نرفض كل الدعوات والمحاولات الساعية إلى ''دولة الإسلام'' بمنظور متشدد لا يحترم الحريات الفردية والجماعية، وندعو صناع القرار إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية ودعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الفئات الدينية''.

وفي قضية الصحراء ، زادت لجنة الشيعة المغاربة ''نتشبث بالمكتسبات الحقوقية لبلادنا وبالنظام السياسي الملكي ونؤكد على مغربية الصحراء''.

‫شوف تيفي

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