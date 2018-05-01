 انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف ''الأنصاري'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الوزير الأعــرج يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة | بوليتيك

الوزير ''الأعــرج'' يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

انفـــــراد..ولد الرشيد يحـاول الإطاحة بزميله مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف الأنصاري | بوليتيك

انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء

عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء | صحافة

عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب الكتاب من أسلوب الكولسة لـنبيل بنعبد الله ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه | بوليتيك

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' من أسلوب ''الكولسة'' لـ''نبيل بنعبد الله''

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎ | صحافة

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري الإيطالي | بووز

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف ''الأنصاري''

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 01:01 انفـــــراد..ولد الرشيد يحـاول الإطاحة بزميله مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف الأنصاري | بوليتيك
انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف ''الأنصاري''
لا زالت معركة ''حمدي ولد الرشيد'' الرجل النافذ في حزب الاستقلال للإطاحة بزميله في اللجنة التنفيذية ''نورالدين مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مستمرة.

''شوف تيفي''

لا زالت معركة ''حمدي ولد الرشيد'' الرجل النافذ في حزب الاستقلال للإطاحة بزميله في اللجنة التنفيذية ''نورالدين مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مستمرة.

و أكدت مصادر عليمة لـ''شوف تيفي'' أن ولد الرشيد ما زال لم يتجرع تشبت مضيان بترشحه لرئاسة المجلس الوطني لحزب الاستقلال ضد مرشحه و مخططه الاستراتيجي رحال المكاوي ورفضه التنازل إلا لشيبة ماء العنين، هذا العناد من ابن الريف الذي أضعف نفوذ آل الرشيد في مؤسسات الحزب جعله لا يتردد في سلك جميع الطرق للرد على مضيان.

وأضـافت ذات المصادر أنه كانت آخر محاولاته لخلق شرخ بين مؤيدي نورالدين مضيان حسب مصدر مطلع زيارة عشاء قام بها ليلة الجمعة للنائب البرلماني عن دائرة مكناس و عضو اللجنة التنفيذية عبد الواحد الأنصاري الذي فضل ولد الرشيد استغلال مشاركته في اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بإقليم تاونات السبت الماضي لإقناعه بقبول صفقة رئاسة الفريق مكان مضيان.

هـــذا وقد باءت هذه المحاولة بالفشل، إذ رفض عبد الواحد الأنصاري المشاركة فيما سماه بــ''المؤامرة'' التي لن تخدم مصلحة الحزب داخل قبة البرلمان و خطاب وحدة الصف الذي تبنته قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حزب الاستقلال ولد الرشيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزير الأعــرج يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة | بوليتيك

الوزير ''الأعــرج'' يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب الكتاب من أسلوب الكولسة لـنبيل بنعبد الله ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه | بوليتيك

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' من أسلوب ''الكولسة'' لـ''نبيل بنعبد الله'' ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه

المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة الحوار في التعاطي مع مطالب المواطنين بما يضمن ثنائية الحقوق والواجبات المؤطرة قانونيا | بوليتيك

المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة الحوار في التعاطي مع مطالب المواطنين بما يضمن ثنائية الحقوق والواجبات المؤطرة قانونيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخمر 40 يوم قبل رمضان ..واش حلال و لا حرام؟؟تعرفو على الجواب | روبورتاج
منذ 16 دقيقة

الخمر 40 يوم قبل رمضان ..واش حلال و لا حرام؟؟تعرفو على الجواب

خــبر اليوم:نايضة بين بن عبد الله و سعيد فكاك بعد مؤتمر الحزب العاشر | خبر اليوم

خــبر اليوم:نايضة بين بن عبد الله و سعيد فكاك بعد مؤتمر الحزب العاشر

بالفيديو:مــغاربة يهنؤون فريق اتحاد طنجة بتتويجه بأول بطولة في تاريخه وهذا ماقاله مشجع مغربي عن بادو الزاكي | بــووز

بالفيديو:مــغاربة يهنؤون فريق اتحاد طنجة بتتويجه بأول بطولة في تاريخه وهذا ماقاله مشجع مغربي عن بادو الزاكي

جماهير الوداد و الرجــاء..ها علاش ضيعات الوداد البطولة | بــووز

جماهير الوداد و الرجــاء..ها علاش ضيعات الوداد البطولة

﻿

آخر المستجدات

الوزير الأعــرج يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة | بوليتيك
منذ 8 دقائق

الوزير ''الأعــرج'' يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

انفـــــراد..ولد الرشيد يحـاول الإطاحة بزميله مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف الأنصاري | بوليتيك

انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.