انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف ''الأنصاري'' ﻿

لا زالت معركة ''حمدي ولد الرشيد'' الرجل النافذ في حزب الاستقلال للإطاحة بزميله في اللجنة التنفيذية ''نورالدين مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مستمرة.

''شوف تيفي''

لا زالت معركة ''حمدي ولد الرشيد'' الرجل النافذ في حزب الاستقلال للإطاحة بزميله في اللجنة التنفيذية ''نورالدين مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مستمرة.

و أكدت مصادر عليمة لـ''شوف تيفي'' أن ولد الرشيد ما زال لم يتجرع تشبت مضيان بترشحه لرئاسة المجلس الوطني لحزب الاستقلال ضد مرشحه و مخططه الاستراتيجي رحال المكاوي ورفضه التنازل إلا لشيبة ماء العنين، هذا العناد من ابن الريف الذي أضعف نفوذ آل الرشيد في مؤسسات الحزب جعله لا يتردد في سلك جميع الطرق للرد على مضيان.

وأضـافت ذات المصادر أنه كانت آخر محاولاته لخلق شرخ بين مؤيدي نورالدين مضيان حسب مصدر مطلع زيارة عشاء قام بها ليلة الجمعة للنائب البرلماني عن دائرة مكناس و عضو اللجنة التنفيذية عبد الواحد الأنصاري الذي فضل ولد الرشيد استغلال مشاركته في اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بإقليم تاونات السبت الماضي لإقناعه بقبول صفقة رئاسة الفريق مكان مضيان.

هـــذا وقد باءت هذه المحاولة بالفشل، إذ رفض عبد الواحد الأنصاري المشاركة فيما سماه بــ''المؤامرة'' التي لن تخدم مصلحة الحزب داخل قبة البرلمان و خطاب وحدة الصف الذي تبنته قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر.