 ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الوزير الأعــرج يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة | بوليتيك

الوزير ''الأعــرج'' يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

انفـــــراد..ولد الرشيد يحـاول الإطاحة بزميله مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف الأنصاري | بوليتيك

انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء

عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء | صحافة

عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب الكتاب من أسلوب الكولسة لـنبيل بنعبد الله ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه | بوليتيك

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' من أسلوب ''الكولسة'' لـ''نبيل بنعبد الله''

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎ | صحافة

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري الإيطالي | بووز

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 00:23 ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة
وضعت مصالح الشرطة القضائية لمدينة أكادير أول أمس حدا للمغامرات الغرامية لسيدة متزوجة رفقة عشيقها العشريني، إثر ضبطها داخل شقة مفروشة متلبسة بممارسة الجنس مع خليلها.

شوف تيفي:أكادير


وضعت مصالح الشرطة القضائية لمدينة أكادير أول أمس حدا للمغامرات الغرامية لسيدة متزوجة رفقة عشيقها العشريني، إثر ضبطها داخل شقة مفروشة متلبسة بممارسة الجنس مع خليلها.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالمشتبه بها أم لأربعة أطفال وتنحدر من مدينة بيوكرى، وتشتغل بصالون للتجميل وبيع مستحضرات نسائية، دخلت منذ مدة في صراع مع زوجها بسبب شكوكه المتواصلة في حركاتها وتصرفاته المريبة، والتي جعلته يرفع عليها دعوى طلاق الشقاق، إثر ضبطه لتسجيلات صوتية تبين علاقتها الغرامية مع عشيقها تعترف من خلالها بممارستهما الجنس بأماكن عديدة حينما يكون الزوج غائبا عن مقر سكناه.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه التسجيلات والاعترافات الإباحية جعلت الزوج يفكر في نصب كمين محكم لزوجته لإسقاطها في شراك الخيانة الزوجية، وهو ما دفعه للتنصت عليها إلى أن ربطت اتصالها مع عشيقها الذي أخبرها أنه اكترى شقة مفروشة بمدينة أكادير للاستمتاع معا بلحظات حميمية كالمعتاد، وهي المكالمة الهاتفية التي أدت بالزوج للتنسيق مع مصالح الأمن للإيقاع بزوجته الخائنة.

هذا وانتقلت فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية للشقة التي يكتريها العشيقان، وبأمر من النيابة العامة جرت مداهمتها، وتم ضبطهما في وضعية حميمية لتحاول المشتبه بها رمي نفسها من شرفة الشقة، إذ دخلت في حالة هيستيرية، ولولا المفاوضات العسيرة التي أجرتها العناصر الأمنية معها لإقناعها بالعدول عن فكرتها المجنونة لوقعت الكارثة.
وتم الاحتفاظ بالعشيقين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما حول المنسوب لهما في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بيوكرى أكادير ضبط متزوجة شاب عشريني بين أحضان ممارسة الجنس الانتحار شقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء

بعد تارودانت...انتحار متزوجة بأكادير والقضية فيها تهديد من عشيقها بنشر صورها | حوادث و حقوق

بعد تارودانت...انتحار متزوجة بأكادير والقضية فيها تهديد من عشيقها بنشر صورها

عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت | حوادث و حقوق

عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت

حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة واش معندكش ختك | حوادث و حقوق

حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة ''واش معندكش ختك''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخمر 40 يوم قبل رمضان ..واش حلال و لا حرام؟؟تعرفو على الجواب | روبورتاج
منذ 11 دقيقة

الخمر 40 يوم قبل رمضان ..واش حلال و لا حرام؟؟تعرفو على الجواب

خــبر اليوم:نايضة بين بن عبد الله و سعيد فكاك بعد مؤتمر الحزب العاشر | خبر اليوم

خــبر اليوم:نايضة بين بن عبد الله و سعيد فكاك بعد مؤتمر الحزب العاشر

بالفيديو:مــغاربة يهنؤون فريق اتحاد طنجة بتتويجه بأول بطولة في تاريخه وهذا ماقاله مشجع مغربي عن بادو الزاكي | بــووز

بالفيديو:مــغاربة يهنؤون فريق اتحاد طنجة بتتويجه بأول بطولة في تاريخه وهذا ماقاله مشجع مغربي عن بادو الزاكي

جماهير الوداد و الرجــاء..ها علاش ضيعات الوداد البطولة | بــووز

جماهير الوداد و الرجــاء..ها علاش ضيعات الوداد البطولة

﻿

آخر المستجدات

الوزير الأعــرج يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة | بوليتيك
منذ 3 دقائق

الوزير ''الأعــرج'' يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

انفـــــراد..ولد الرشيد يحـاول الإطاحة بزميله مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف الأنصاري | بوليتيك

انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.