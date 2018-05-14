عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم مساء يومه الأحد نقل امرأة حامل وابنتها وامرأة مسنة تقطن في الطابق السفلي من ذات المنزل بمنطقة التشارك الشطر 3 التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أنه تم مساء يومه الأحد نقل امرأة حامل وابنتها وامرأة مسنة تقطن في الطابق السفلي من ذات المنزل بمنطقة التشارك الشطر 3 التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة.

وأضـــافت ذات المصادر أن الأسباب تعود لصراع المــرأة الحامل مع زوجها ، وهو ما جعلها تقدم على محاولة الانتحــار لتتبعها بنتها في عقدها الثاني، الشيء الذي تسبب لهن في جروح خطيرة تم نقلهما إلــى مستشفى سيدي عثمان ، كما تم نقل المرأة العجوز لمستشفى المنصور بالبرنوصي.

هــذا وقد تدخلت عناصر القوى المدنية فور وقوع الحادث ، كما التحقت بعين المكان المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة لمعرفة ملابسات الحادث.



