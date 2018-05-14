عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصادرها أنه تم مساء يومه الأحد نقل امرأة حامل وابنتها وامرأة مسنة تقطن في الطابق السفلي من ذات المنزل بمنطقة التشارك الشطر 3 التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة.
وأضـــافت ذات المصادر أن الأسباب تعود لصراع المــرأة الحامل مع زوجها ، وهو ما جعلها تقدم على محاولة الانتحــار لتتبعها بنتها في عقدها الثاني، الشيء الذي تسبب لهن في جروح خطيرة تم نقلهما إلــى مستشفى سيدي عثمان ، كما تم نقل المرأة العجوز لمستشفى المنصور بالبرنوصي.
هــذا وقد تدخلت عناصر القوى المدنية فور وقوع الحادث ، كما التحقت بعين المكان المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة لمعرفة ملابسات الحادث.