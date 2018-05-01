 عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الوزير الأعــرج يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة | بوليتيك

الوزير ''الأعــرج'' يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

انفـــــراد..ولد الرشيد يحـاول الإطاحة بزميله مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف الأنصاري | بوليتيك

انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل: محاولة انتحار امرأة حامل وابنتها تهز الدار البيضاء

عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء | صحافة

عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب الكتاب من أسلوب الكولسة لـنبيل بنعبد الله ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه | بوليتيك

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' من أسلوب ''الكولسة'' لـ''نبيل بنعبد الله''

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎ | صحافة

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري الإيطالي | بووز

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 23:53 عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء | صحافة
عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان مسلم، وجد نفسه قبل قليل من يومه الأحد، في موقف محرج بعد أن رشقه أحد الأشخاص بحذائه خلال إحيائه سهرة بساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك كرد فعل بسبب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان مسلم، وجد نفسه قبل قليل من يومه الأحد، في موقف محرج بعد أن رشقه أحد الأشخاص بحذائه خلال إحيائه سهرة بساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك كرد فعل بسبب الرأي الأخير للفنان بخصوص حملة المقاطعة.
وأكد المصدر ذاته أن الفنان الطنجاوي، حضر إلى الخشبة التي احتضنت سهرته بالبيضاء وإلى جانبه حراس خاصون قاموا بحمايته ومرافقته إلى المنصة ، مشيرا إلى أن الفنان تفاجأ بأحد الأشخاص وهو يرشقه بالحذاء الخاص به.
وأشار ذات المصدر إلى أن مسلم حاول تهدئة الجماهير الحاضرة للسهرة، وتقدم للجميع بتوضيح بخصوص تصريحاته السابقة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول المقاطعة، مؤكدا أنه يحارب من طرف أعداء النجاح وممن تزعجهم أغانيه وموسيقاه .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفنان مسلم ساحة الأمم المتحدة الفنان الطنجاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎ | صحافة

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎

من قلب الجديدة بدأت قصة إعجاب الشيخ زايد بالمغرب | صحافة

من قلب الجديدة بدأت قصة إعجاب الشيخ زايد بالمغرب

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة

بعد الوقفة الاحتجاجية.. مستخدمو قناة ميدي 1 تيفي متذمرون من العشوائية في تسيير المؤسسة | صحافة

بعد الوقفة الاحتجاجية.. مستخدمو قناة ''ميدي 1 تيفي'' متذمرون من العشوائية في تسيير المؤسسة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني وهاشنو وقع ( فيديو) | خارج البلاطو
منذ 36 ثانية

في قلب منزل الحــكم المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بأيت عميرة..تبعوني 2 بسيوفة وكانو غادي يقتلوني وهاشنو وقع ( فيديو)

الخمر 40 يوم قبل رمضان ..واش حلال و لا حرام؟؟تعرفو على الجواب | روبورتاج

الخمر 40 يوم قبل رمضان ..واش حلال و لا حرام؟؟تعرفو على الجواب

خــبر اليوم:نايضة بين بن عبد الله و سعيد فكاك بعد مؤتمر الحزب العاشر | خبر اليوم

خــبر اليوم:نايضة بين بن عبد الله و سعيد فكاك بعد مؤتمر الحزب العاشر

بالفيديو:مــغاربة يهنؤون فريق اتحاد طنجة بتتويجه بأول بطولة في تاريخه وهذا ماقاله مشجع مغربي عن بادو الزاكي | بــووز

بالفيديو:مــغاربة يهنؤون فريق اتحاد طنجة بتتويجه بأول بطولة في تاريخه وهذا ماقاله مشجع مغربي عن بادو الزاكي

﻿

آخر المستجدات

الوزير الأعــرج يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة | بوليتيك
منذ 10 دقائق

الوزير ''الأعــرج'' يتفقد مشاريع التراث الثقافي بإقليم الحسيمة

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء | بوليتيك

ســـابقة..الشيعة المغــاربة يؤيدون قرار المغرب في قطع علاقاته مع إيران ويؤكدون على مغربية الصحراء

انفـــــراد..ولد الرشيد يحـاول الإطاحة بزميله مضيان من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف الأنصاري | بوليتيك

انفـــــراد..''ولد الرشيد'' يحـاول الإطاحة بزميله '' مضيان'' من رئاسة الفريق الاستقلالي و هذا هو موقف

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من أعلى العمارة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط متزوجة بين أحضان عشيقها العشريني داخل شقة مفروشة بأكادير وبعد حضور الشرطة حاولت رمي نفسها من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.