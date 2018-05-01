عاجل وبالفيديو..بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقفه من حملة المقاطعة: شوفو شنو وقع للفنان مسلم بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان مسلم، وجد نفسه قبل قليل من يومه الأحد، في موقف محرج بعد أن رشقه أحد الأشخاص بحذائه خلال إحيائه سهرة بساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك كرد فعل بسبب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان مسلم، وجد نفسه قبل قليل من يومه الأحد، في موقف محرج بعد أن رشقه أحد الأشخاص بحذائه خلال إحيائه سهرة بساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك كرد فعل بسبب الرأي الأخير للفنان بخصوص حملة المقاطعة.

وأكد المصدر ذاته أن الفنان الطنجاوي، حضر إلى الخشبة التي احتضنت سهرته بالبيضاء وإلى جانبه حراس خاصون قاموا بحمايته ومرافقته إلى المنصة ، مشيرا إلى أن الفنان تفاجأ بأحد الأشخاص وهو يرشقه بالحذاء الخاص به.

وأشار ذات المصدر إلى أن مسلم حاول تهدئة الجماهير الحاضرة للسهرة، وتقدم للجميع بتوضيح بخصوص تصريحاته السابقة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول المقاطعة، مؤكدا أنه يحارب من طرف أعداء النجاح وممن تزعجهم أغانيه وموسيقاه .