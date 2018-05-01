استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' من أسلوب ''الكولسة'' لـ''نبيل بنعبد الله'' ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه ﻿

أكــد ''محمد أمنون'' عضـو حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب بعد المؤتمر أصبح في مفترق الطرق بين خيارات مصيرية ، قــائلا : ''إما أن الأمين العام خلال هذه الولاية يصحح خطه السياسي أو سينهج نفس الأسلوب

''شــوف تيفي''

أكــد ''محمد أمنون'' عضـو حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب بعد المؤتمر أصبح في مفترق الطرق بين خيارات مصيرية ، قــائلا : ''إما أن الأمين العام خلال هذه الولاية يصحح خطه السياسي أو سينهج نفس الأسلوب الذي دبر به المرحلة السابقة وسيبقى الحزب لتصفية الحسابات للمعارضين له داخل التنظيم...''

وأضــاف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر في حديثة لـ''شوف تيفي'' أنه مستاء إلى جانب بعض أعضاء اللجنة المركزية من خطاب ''نبيل بنعبد الله'' الأخير مصرحا ''للأسف الأمين العام ومن خلال خطابه في الجلسة الافتتاحية كشف لنا عن محاولة تصفية حساباته الشخصية والسياسية داخل الحزب وخـارجه...''

وعلق عضو اللجنة المركزية السابق والمستشار الجماعي بجماعة إفران الأطلس الصغير على خطاب الأمين العام خلال الجلسة الافتتاحية وفي كواليس المؤتمر أنه كان يحمل اتهامات للدولة ،مشددا : ''اتهام الدولة خطاب لا يخدم مصلحة الحزب ولا المشهد السياسي المغربي والخرجات الأخيرة لنبيل بنعبد الله منذ ما يعرف ببلاغ الديوان الملكي أصبــح خطابـا غير مفهوم ونحن نؤمن أن الحاجة الوحيدة التي تجمعنا هي المؤسسة الملكية '' مردفا : '' يجب إعادة النظر في خطاب الحزب تجاه التوابث الوطنية وكذلك المناضلين المهمشين وإعادة الحزب لخطــه لأن الحزب أصبح واجهة لـمضمون فارغ أخلاقيا وسياسيا...''.

وزاد ذات المتحدث ''أتمنى أن نكون مخطئين في وصف المؤتمر بأنه مأتم للديمقراطية ، ونتمنى أن يثبت لنا الأمين العام أن المرحلة الحالية ستكون لتصحيح المسار وسنقول له أحسنت، إن فعل ذلك'' مبرزا أن الممارسة السياسية لا يمكن أن تكون دون قواعد أخلاقية.

وكشف ''سعيد الفكاك'' الرجل الذي نـافس ''نبيل بنعبد الله'' في سباق الأمانة العامة وأعلن منذ إعلان ترشحه أنه ضــد الولاية الثالثة لنفس الأمين العام أن المؤتمر كان تمرينا ديمقراطيا حقيقيا ، وكان لابد من مرشحين حتى يمـر الحزب في جو ديمقراطي خلاف المرشح الواحد ، ولكن لم يفوت الفرصة للتعبير عن أســفه من أساليب الكولسة التي عمد ''بنعبد الله'' لاستعمالها وتخويفه لخصومه السياسيين خلال المؤتمر ولحظات التصويت.

استرسل ''الفكاك'' عضو اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' لـ''شوف تيفي'' قائلا: '' للأسف كانت هناك بعض الأساليب غير المقبولة وتم حذف بعض الأسماء من اللجنة المركزية الذين كانوا يساندوني وكانت اتصالات هاتفية وضغوطات من الموالين لنبيل بنعبد الله'' وعقب ''الرفاق اختاروا نبيل بنعبد الله وأنا هنأته وسأبقى داخل الحزب رغم أنني تضررت والحزب تضرر ووحدة الحزب خط أحمر...''.

وحول انشقاق الحزب وتداعيات مخرجات المؤتمر استطرد ''الفكاك'' قائلا: ''أنــا في الحزب وسأستمر لمحاربة السلبيات وهذا أقل ضررا من السير نحو انشقاق الحزب والديمقراطية هي هذه .. هناك رابح وغير رابح ورغم أن ممارسات نبيل بنعبد الله كان لها أثر سلبي كبير علي سأعمل على لم شمل الحزب ووحدته ...''.

واختتـــم حديثه أن اللجنة المركزية والمكتب السياسي هو من سيحدد الخطاب السياسي للحزب أما الأمين العام فهو ينفذ فقط، ''نحن سنعمل إلى جانب المؤسسات وليس لنا مشكل مع جهة معينة والحزب ليس مكان لتصفية الحسابات ولا نقبل هــذا النوع من الخطابات السياسية غير المجدية...''



هـــذا وقــد تم إعادة انتخاب نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة، في ختام المؤتمر الوطني العاشر للحزب الذي انعقد تحت شعار ''نفس ديمقراطي جديد''، وحصل بنعبد الله على 371 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة المركزية للحزب مقابل 92 صوتا لمنافسه سعيد الفكاك، وذلك بعد إجراء عملية التصويت .