بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎ ﻿

حظي المطرب الشاب مراد البوريقي بإعجاب كبير من قبل الجمهور المصري بعد مروره، الأسبوع الماضي، ببرنامج ''ست الستات'' على القناة المصرية ''صدى البلد''، وكذا برنامج ''معكم منى الشاذلي'' على قناة ''سي بي سي''

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حظي المطرب الشاب مراد البوريقي بإعجاب كبير من قبل الجمهور المصري بعد مروره، الأسبوع الماضي، ببرنامج "ست الستات" على القناة المصرية "صدى البلد"، وكذا برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي" الفضائية.

وأظهر البوريقي تمكنه من جميع الأصناف الغنائية منها الطرب الأصيل، والإنشاد الديني، والأغاني المغربية، والأغاني الشعبية المصرية وغيرها.

وعرفت الحلقتان اللتان استضيف فيهما الفنان المغربي نسبة مشاهدة عالية لتميزه الكبير.

وخلال نفس الزيارة التي قام بها مراد البوريقي إلى مصر، أحيا حفلا من تنظيم الخطوط الملكية المغربية بالقاهرة.

هذا واستطاع الفائز ببرنامج أحلى صوت في نسخته الأولى، أن يوصل صوته وفنه الراقي إلى العالم العربي.

جدير بالذكر، أن مراد البوريقي، أصدر مؤخرا أغنية "عشها زي متيجي" باللهجة المصرية، حيث لاقت نجاحا كبيرا، وهو الٱن يحضر لتصوير فيديو كليب لأغنيته المغربية الجديدة "زينك خطر".