ليفانتي يحقق فوزا مثيرا ويوقف سيطرة برشلونة في الدوري الإسباني ﻿

تمكن فريق ليفانتي لكرة القدم، من إيقاف النتائج الإيجابية التي حققها فريق برشلونة في الدوري الإسباني والتي دامت من الموسم الماضي، إلى غاية الجولة الـ36.

شوف سبور

تمكن فريق ليفانتي لكرة القدم، من إيقاف النتائج الإيجابية التي حققها فريق برشلونة في الدوري الإسباني والتي دامت من الموسم الماضي، إلى غاية الجولة الـ36.

وحقق ليفانتي، فوزا مثيرا على برشلونة بنتيجة 5 ـ 4، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الـ 37 من المسابقة.

وكشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، إن ليفانتي ألحق ببرشلونة الخسارة الأولى له في الليغا منذ 400 يوم، حيث خسر الفريق آخر مرة في الليغا أمام مالاغا في أبريل عام 2017.

وبهذه النتيجة تكون سلسلة برشلونة قد توقفت عند 43 مباراة على التوالي بدون خسارة في الليغا، 36 منها في الموسم الحالي، بالإضافة لآخر سبع مباريات من الموسم الماضي.





