 ليفانتي يحقق فوزا مثيرا ويوقف سيطرة برشلونة في الدوري الإسباني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب الكتاب من أسلوب الكولسة لـنبيل بنعبد الله ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه | بوليتيك

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' من أسلوب ''الكولسة'' لـ''نبيل بنعبد الله''

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎ | صحافة

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري الإيطالي | بووز

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري

المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة الحوار في التعاطي مع مطالب المواطنين بما يضمن ثنائية الحقوق والواجبات المؤطرة قانونيا | بوليتيك

المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة الحوار في التعاطي مع مطالب

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين ليفانتي وبرشلونة 5-4 , أول هزيمة لبرشلونة هذا الموسم | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين ليفانتي وبرشلونة 5-4 , أول هزيمة لبرشلونة هذا الموسم

فيديو يشعل الفيسبوك..زوجة حصلات راجلها مع صاحبتو وسلخاتها وسط الشارع | دولي

فيديو يشعل الفيسبوك..زوجة حصلات راجلها مع صاحبتو وسلخاتها وسط الشارع

بعد تارودانت...انتحار متزوجة بأكادير والقضية فيها تهديد من عشيقها بنشر صورها | حوادث و حقوق

بعد تارودانت...انتحار متزوجة بأكادير والقضية فيها تهديد من عشيقها بنشر صورها

الأمير مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية (التبوريدة) في دورتها التاسعة عشرة | مختصرات

الأمير مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية (التبوريدة) في

شاهد بالفيديو .. ليفانتي يسجل الهدف الرابع في مرمى برشلونة من توقيع النجم إيمانويل بواتينغ | بووز

شاهد بالفيديو .. ليفانتي يسجل الهدف الرابع في مرمى برشلونة من توقيع النجم إيمانويل بواتينغ

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

ليفانتي يحقق فوزا مثيرا ويوقف سيطرة برشلونة في الدوري الإسباني

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 23:01 ليفانتي يحقق فوزا مثيرا ويوقف سيطرة برشلونة في الدوري الإسباني | سبور
ليفانتي يحقق فوزا مثيرا ويوقف سيطرة برشلونة في الدوري الإسباني
تمكن فريق ليفانتي لكرة القدم، من إيقاف النتائج الإيجابية التي حققها فريق برشلونة في الدوري الإسباني والتي دامت من الموسم الماضي، إلى غاية الجولة الـ36.

شوف سبور

تمكن فريق ليفانتي لكرة القدم، من إيقاف النتائج الإيجابية التي حققها فريق برشلونة في الدوري الإسباني والتي دامت من الموسم الماضي، إلى غاية الجولة الـ36.

وحقق ليفانتي، فوزا مثيرا على برشلونة بنتيجة 5 ـ 4، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الـ 37 من المسابقة.

وكشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، إن ليفانتي ألحق ببرشلونة الخسارة الأولى له في الليغا منذ 400 يوم، حيث خسر الفريق آخر مرة في الليغا أمام مالاغا في أبريل عام 2017.

وبهذه النتيجة تكون سلسلة برشلونة قد توقفت عند 43 مباراة على التوالي بدون خسارة في الليغا، 36 منها في الموسم الحالي، بالإضافة لآخر سبع مباريات من الموسم الماضي.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب برشلونة ليفانتي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لقجع يمنح 300 مليون سنتيم لفريق اتحاد طنجة | سبور

لقجع يمنح 300 مليون سنتيم لفريق اتحاد طنجة

الناصيري يفاوض ميشيل باباتوندي | سبور

الناصيري يفاوض ميشيل باباتوندي

الرجاء الرياضي يرحل إلى غانا لمواجهة فريق أدوانا ستار | سبور

الرجاء الرياضي يرحل إلى غانا لمواجهة فريق أدوانا ستار

سريع وادزم يعود من مدينة الخنيفرة بفوز مهم | سبور

سريع وادزم يعود من مدينة الخنيفرة بفوز مهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مسلم بعد حملة المقاطعة: 20 عام ديال الراپ والمخاطرة وفاللخر يجي واحد يقولي مرايقي.. ! | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. مسلم بعد حملة المقاطعة: 20 عام ديال الراپ والمخاطرة وفاللخر يجي واحد يقولي مرايقي.. !

حصري وبالفيديو..أول تصريح لوالد خولة ضحية واقعة واش ما عندكش ختك بعدما تحكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة | خارج البلاطو

حصري وبالفيديو..أول تصريح لوالد ''خولة'' ضحية واقعة ''واش ما عندكش ختك'' بعدما تحكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة

أول خروج إعلامي لرئيس اتحاد طنجة بعد الفوز بالبطولة...سنخصص منحة تاريخية للاعبين وطموحنا الآن أصبح قاريا | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لرئيس اتحاد طنجة بعد الفوز بالبطولة...سنخصص منحة تاريخية للاعبين وطموحنا الآن أصبح قاريا

نجوم الكرة يشاركون في تكريم عميد الرجاء السابق عبد الإله فهمي | خارج البلاطو

نجوم الكرة يشاركون في تكريم عميد الرجاء السابق ''عبد الإله فهمي''

﻿

آخر المستجدات

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب الكتاب من أسلوب الكولسة لـنبيل بنعبد الله ومحاولة تصفية حساباته السياسية على ظهر رفاقه | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

استياء عـارم في صفوف اللجنة المركزية لحزب ''الكتاب'' من أسلوب ''الكولسة'' لـ''نبيل بنعبد الله''

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور المصري‎ | صحافة

بالفيديو | مراد البوريقي يبدع في أشهر برنامج بمصر بأغاني مغربية أصيلة شوفو شنو دار الجمهور

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري الإيطالي | بووز

شاهد بالفيديو .. إحتفال الأسد المهدي بنعطية في غرفة الملابس رفقة اللاعبين بعد الفوز بالدوري

المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة الحوار في التعاطي مع مطالب المواطنين بما يضمن ثنائية الحقوق والواجبات المؤطرة قانونيا | بوليتيك

المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة الحوار في التعاطي مع مطالب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.