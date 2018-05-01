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الرجاء الرياضي يرحل إلى غانا لمواجهة فريق أدوانا ستار

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 22:04 الرجاء الرياضي يرحل إلى غانا لمواجهة فريق أدوانا ستار | سبور
الرجاء الرياضي يرحل إلى غانا لمواجهة فريق أدوانا ستار
سافرت صباح اليوم الأحد بعثة فريق الرجاء الرياضي إلى غانا، لمواجهة فريق أدوانا ستار الغاني برسم الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب نانا أجيمياني

شوف سبور

 

سافرت صباح اليوم الأحد بعثة فريق الرجاء الرياضي إلى غانا، لمواجهة فريق أدوانا ستار الغاني برسم الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب نانا أجيمياني بادو بمدينة دورم الغانية .

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن بعثة الفريق الأخضر ستحط الرحال بمطار العاصمة أكرا، و منه إلى مدينة كوماسي ثم الى مدينة دروما.

ويذكر أن الرجاء الرياضي يحتل المركز الثاني رفقة فيتا كلوب الكونغولي برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل أدوانا المجموعة الأولى بدون نقاط، بعد هزيمته أمام أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد.



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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أدوانا ستار الغاني غانا

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