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بعد تارودانت...انتحار متزوجة بأكادير والقضية فيها تهديد من عشيقها بنشر صورها

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 21:09 بعد تارودانت...انتحار متزوجة بأكادير والقضية فيها تهديد من عشيقها بنشر صورها | حوادث و حقوق
بعد تارودانت...انتحار متزوجة بأكادير والقضية فيها تهديد من عشيقها بنشر صورها
اهتز حي تكيوين بأكادير ظهر اليوم على وقع انتحار سيدة متزوجة، وذلك برمي نفسها من أعلى منزل عائلتها بعد تعرضها للابتزاز من طرف شخص تربطها به علاقة غرامية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي تكيوين بأكادير ظهر اليوم على وقع انتحار سيدة متزوجة، وذلك برمي نفسها من أعلى منزل عائلتها بعد تعرضها للابتزاز من طرف شخص تربطها به علاقة غرامية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالكة تبلغ من العمر 24 سنة ومتزوجة من مهاجر مغربي يشتغل بالديار الأوربية أنجبت معه طفل وأثناء ذهابه للعمل خارج أرض الوطن تعرفت على شاب يقطن بمنطقة أيت ملول لتتطور العلاقة فيما بينهما إلى علاقة عشق وغرام

وأضافت ذات المصادر، أن الهالكة تفاجأت بإقدام عشيقها على تهديدها بنشر صور لها كان قد التقطها أثناء لقاءاتهما الحميمية عبر الإنترنيت وتلطيخ سمعتها بعد أن نشب خلاف بينهما، وهو ما جعلها تعيش وسط دوامة من الضغوطات النفسية لتقرر وضع حد لنفسها مخافة افتضاح أمرها، وذلك برمي نفسها من الطابق الثاني لمنزلها الكائن بحي تيكوين بأكادير.


هذا وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وفتحت تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، فيما جرى نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة.

 

 

‫شوف تيفي

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