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سريع وادزم يعود من مدينة الخنيفرة بفوز مهم

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 21:06 سريع وادزم يعود من مدينة الخنيفرة بفوز مهم | سبور
سريع وادزم يعود من مدينة الخنيفرة بفوز مهم
حقق فريق سريع واد زم لكرة القدم، قبل قليل، فوزا مهما على شباب أطلس خنيفرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية.
" شوف سبور"

حقق فريق سريع واد زم لكرة القدم، قبل قليل، فوزا مهما على شباب أطلس خنيفرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية.

وافتتح فريق شباب أطلس خنيفرة حصة التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب باسيرو كومباوري، قبل أن يعادل مراد حيبور الكفة لصالح فريق سريع واد زم عند الدقيقة 34.

وسجل فريق سريع واد زم الهدف الثاني عند الدقيقة 56، قبل أن يعدل للخنيفريين الكفة اللاعب ساير سين عند الدقيقة 61، وأحرز اللاعب عبد الله ديارا الهدف الثالث لصالح فريق سريع واد زم عند الدقيقة 77.

ومعلوم أن المباراة أجريت على أرضية الملعب البلدي لخنيفرة، تحت إدارة الحكم نور الدين الجعفري.



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شوف سبور المغرب سريع واد زم شباب أطلس خنيفرة

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