صلاح الدين مــزوار يقدم برنامجه لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ﻿

قـــــام كل من صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار ، وهما مرشحان لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بجولة من الاجتماعات مع الاتحادات والجمعيات القطاعية .

"شـــوف تيفي"

قـــــام كل من صلاح الدين مزوار وفيصل مكوار ، وهما مرشحان لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بجولة من الاجتماعات مع الاتحادات والجمعيات القطاعية .

وفي هــذا الصدد تم تنظيم ورشة عمل يوم السبت 13 ماي 2018، مع ممثلين عن رابطات الاتحادات الإقليمية وشباب المقاولات الناشئة، وتبع ذلك مناقشة ثرية أسفرت عن التحقق من صحة برنامج العمل الذي تم تقديم محاوره ومختلف تدابيره.

هـــذا وقد رحب جميع الحاضرين بقوة بالنهج التشاركي والشامل، وسيتم عرض برنامج العمل بالتفصيل في اجتماع كبير يعقد يوم الثلاثاء 15 ماي في الساعة 17:00 في فندق حياة ريجنسي بالدار البيضاء.



ووضع مزوار ملف ترشحه لرئاسة "الباطرونا"، باسم مقاولة متوسطة CTC.، ويملك مزوار حظوظا كبيرة لخلافة مريم بنصالح شقرون، التي تغادر منصبها على رأس أكبر منظمة لرجال الأعمال، بعد ولايتين دامتا 6 سنوات.