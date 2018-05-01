الكوكب يفوز بثلاثة نقاط ثمينة ويؤزم وضعية شباب الريف الحسيمي ﻿

حقق فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم فوزا ثمينا، اليوم الأحد، على حساب ضيفه فريق شباب الريف الحسيمي، برسم الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية بنتيجة هدف دون رد.

" شوف سبور"

حقق فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم فوزا ثمينا، اليوم الأحد، على حساب ضيفه فريق شباب الريف الحسيمي، برسم الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية بنتيجة هدف دون رد.

وعرفت المباراة منافسة قوية بين اللاعبين، وفرص قليلة للتسجيل بسبب الضغط وكثرة الأخطاء الفردية لكلا الفريقين، ليسجل سفيان اكويلي لاعب فريق شباب الريف الحسيمي هدفا قاضيا ضد مرماه في الدقيقة 86 ليهدي لمنافسه ثلاثة نقاط ستبعده نسبيا عن خطر النزول للقسم الثاني بحيث سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة التعادل فقط أمام فريق نهضة بركان برسم الجولة الأخيرة ليضمن البقاء بصفة رسمية في قسم الأضواء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الكوكب المراكشي الرتبة 13 برصيد 32 نقطة في حين تجمد رصيد شباب الريف الحسيمي رصيده في 29 نقطة محتلا الرتبة ما قبل الأخيرة.





