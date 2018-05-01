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عبد العالي حامي الدين في مسيرة فلسطين وغياب ابن كيران والرميد

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 19:15 عبد العالي حامي الدين في مسيرة فلسطين وغياب ابن كيران والرميد | بوليتيك
عبد العالي حامي الدين في مسيرة فلسطين وغياب ابن كيران والرميد
سجلت مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا الصباح من يومه الأحد 13 ماي 2018، حضور بعض الشخصيات السياسية والحقوقية ممن اقتنعوا بالمشاركة في مسيرة الرباط من أجل فلسطين، منهم جميلة المصلي كاتبة الدولة

شوف تيفي:

 

سجلت مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا الصباح من يومه الأحد 13 ماي 2018، حضور بعض الشخصيات السياسية والحقوقية ممن اقتنعوا بالمشاركة في مسيرة الرباط من أجل فلسطين، منهم جميلة المصلي كاتبة الدولة لدى وزير السياحة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي - ورئيسة المجلس الوطني لنساء البيجيدي، بالإضافة إلى محمد الحمداوي الرئيس السابق للتوحيد والإصلاح وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وكذا عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح حاليا، وعيسى مكيكي عن "برلمانيون من أجل القدس".

وعرفت المسيرة حضور عبد العالي حامي الدين، والذي كان متخلفا عن المقدمة وراء صفوف قياديي العدالة والتنمية يراقب الحاضرين من بعيد، بالإضافة إلى خالد البوقرعي، كما توزعت وجوه بيجيدية وأخرى بين صفوف الحضور منهم عمداء المدن، وهم عبد الله بوانو، البشير عبدلاوي، وإدريس الأزمي الإدريسي، والعربي بلقايد، وسليمان العمراني، فيما غاب المشاركان الكلاسيكيان في مثل هذه المسيرات وهما عبد الإله ابن كيران والمصطفى الرميد.

 

 

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شوف تيفي المغرب الرباط مسيرة فلسطين الأزمي الإدريسي عبد العالي حامي الدين الشعب الفلسطيني ابن كيران مصطفى الرميد حزب لعدالة والتنمية

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