بالصورة هذه هي قائمة الدول 33 التي ستحضر مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس رغم مقاطعة دول عربية وإسلامية ودولية ﻿

وسط مقاطعة روسيا ودول عربية وإسلامية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، ستشارك في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يوم غد الاثنين، 33 دولة ، على رأسها الولايات المتحدة، التي ستمثلها ابنة الرئيس

شوف تيفي:

وسط مقاطعة روسيا ودول عربية وإسلامية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، ستشارك في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يوم غد الاثنين، 33 دولة ، على رأسها الولايات المتحدة، التي ستمثلها ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنير، ووزير المالية، ستيفن منوتشين، إضافة إلى نائب وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان، الذي يرأس الوفد الأمريكي، و12 عضوا في الكونغرس.

وحسب ما أورده موقع قناة "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "هآرتس" العبرية فقد وصل الوفد الأمريكي إلى تل أبيب في وقت سابق اليوم، فيما لم يستبعد ترامب حضوره الحدث.

وتشمل قائمة الدول المشاركة في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس يوم غد الاثنين ، 4 دول من بلدان الاتحاد الأوروبي وهي: النمسا، والتشيك، والمجر، ورومانيا، إضافة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد هي: ألبانيا، مقدونيا، صربيا، جورجيا، أوكرانيا.

ومن الدول الإفريقية ستشارك: إثيوبيا، أنغولا، الكاميرون، كينيا، نيجيريا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، زامبيا، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج.

ومن دول أمريكا اللاتينية ستشارك: الدومينيكان، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، بنما، بيرو، باراغواي.

ومن دول آسيا ستحضر كل من : ميانمار، الفلبين، تايلاند،وفيتنام.