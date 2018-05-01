 المنتخب الإيراني يكشف عن لائحة اللاعبين لخوض مونديال روسيا 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول للكوكب المراكشي في مرمى شباب الريف الحسيمي وهستيرية في ملعب مراكش | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول للكوكب المراكشي في مرمى شباب الريف الحسيمي وهستيرية في ملعب مراكش

شاهد بالفيديو .. الهدف الثالث لفريق سريع واد زيم في مرمى شباب أطلس خنيفرة | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الثالث لفريق سريع واد زيم في مرمى شباب أطلس خنيفرة

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لشباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لشباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم 2-2

شاهد بالفيديو .. الهدف الثاني لسريع واد زم في مرمى شباب أطلس خنيفرة | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الثاني لسريع واد زم في مرمى شباب أطلس خنيفرة

النيابة العامة تأمر بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بسيدي سليمان | مجتمع

النيابة العامة تأمر بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بسيدي سليمان

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة ليفربول و برايتون 4-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة ليفربول و برايتون 4-0

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لفريق سريع واد زم في مرمى شباب أطلس خنيفرة | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لفريق سريع واد زم في مرمى شباب أطلس خنيفرة

شاهد بالفيديو .. أحداث عنف في ملعب رادس بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي في نهائي كأس تونس | بووز

شاهد بالفيديو .. أحداث عنف في ملعب رادس بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي في نهائي كأس تونس

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

المنتخب الإيراني يكشف عن لائحة اللاعبين لخوض مونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 18:32 المنتخب الإيراني يكشف عن لائحة اللاعبين لخوض مونديال روسيا 2018 | سبور
المنتخب الإيراني يكشف عن لائحة اللاعبين لخوض مونديال روسيا 2018
كشف المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، اليوم الأحد، عن اللائحة الأولية لمنتخب إيران في مونديال 2018 بروسيا، بعد الإعلان عن تواجد 35 لاعباً قبل تقليص اللائحة في وقت لاحق.

" شوف سبور"

 

كشف المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، اليوم الأحد، عن اللائحة الأولية لمنتخب إيران في مونديال 2018 بروسيا، بعد الإعلان عن تواجد 35 لاعباً قبل تقليص اللائحة في وقت لاحق.

وأفاد موقع "PersianFootball" أن اختيارات مدرب المنتخب الإيراني، يحمل الجديد بعد استدعاء الظهير الأيمن المتألق في الدوري الأمريكي، ستيفن بيتاشور، والذي يمارس حاليا مع نادي إف سي لوس أنجلس.

فيما يلي لائحة المنتخب الإيراني :

في المرمى: رشيد مازاهري - أمير عبد الزاهد - علي رضا بيرانفاند - حسين حسيني

في الدفاع: جلال حسني - ستيفن بيتاشور - رامين ريزاين - فوريا غافوري - خانزاده - محمد أنصاري - ميلاد محمدي - بجمان منتصري - سعيد أغاي - عميد نورافكان - مرتضى بوراليغانشي - روزبيه شيشمي

في الوسط: سعيد عزت الله - مسعود شجاعي - سامان غودوس - أشكان ديجاغاه - أحمد عبد الزاهد - عميد إبراهيمي - مهدي ترابي - سوروش رافيعي - إحسان حاصافي - علي كريمي - علي غوليزاده - فاليد أميري

في الهجوم: كريم أنصاريفيد - سادار أزمون - رضا غوشان جهاد - علي رضا جاهانباخش - مهدي تارمي - كافي رضا علي.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب الإيراني كأس العالم 2018 مونديال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فوزي البنزرتي يحدد لائحة المغادرين للوداد | سبور

فوزي البنزرتي يحدد لائحة المغادرين للوداد

حمار رئيس وفاق سطيف يقدم استقالته بسبب السب والشتم | سبور

حمار رئيس وفاق سطيف يقدم استقالته بسبب السب والشتم

بودريقة خرج فاص لـ غاريدو : ضيعتي علينا البطولة حيث وليتي تتدخل فأمور بعيدة عليك... | سبور

بودريقة خرج '' فاص '' لـ '' غاريدو'' : ضيعتي علينا البطولة حيث وليتي تتدخل فأمور بعيدة عليك...

الرجاء الرياضي يهنئ اتحاد طنجة بفوزه بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه | سبور

الرجاء الرياضي يهنئ اتحاد طنجة بفوزه بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

احتفالية رائعة لجماهير أولمبيك آسفي | خارج البلاطو
منذ 42 دقيقة

احتفالية رائعة لجماهير أولمبيك آسفي

بالفيديو..هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي الباهتة التضامنية مع فلسطين | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي ''الباهتة'' التضامنية مع فلسطين

رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار | خارج البلاطو

رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار

بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة | خارج البلاطو

بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول للكوكب المراكشي في مرمى شباب الريف الحسيمي وهستيرية في ملعب مراكش | بووز
منذ 17 دقيقة

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول للكوكب المراكشي في مرمى شباب الريف الحسيمي وهستيرية في ملعب مراكش

شاهد بالفيديو .. الهدف الثالث لفريق سريع واد زيم في مرمى شباب أطلس خنيفرة | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الثالث لفريق سريع واد زيم في مرمى شباب أطلس خنيفرة

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لشباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لشباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم 2-2

شاهد بالفيديو .. الهدف الثاني لسريع واد زم في مرمى شباب أطلس خنيفرة | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الثاني لسريع واد زم في مرمى شباب أطلس خنيفرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.