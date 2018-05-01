المنتخب الإيراني يكشف عن لائحة اللاعبين لخوض مونديال روسيا 2018 ﻿

كشف المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، اليوم الأحد، عن اللائحة الأولية لمنتخب إيران في مونديال 2018 بروسيا، بعد الإعلان عن تواجد 35 لاعباً قبل تقليص اللائحة في وقت لاحق.

" شوف سبور"

كشف المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، اليوم الأحد، عن اللائحة الأولية لمنتخب إيران في مونديال 2018 بروسيا، بعد الإعلان عن تواجد 35 لاعباً قبل تقليص اللائحة في وقت لاحق.

وأفاد موقع "PersianFootball" أن اختيارات مدرب المنتخب الإيراني، يحمل الجديد بعد استدعاء الظهير الأيمن المتألق في الدوري الأمريكي، ستيفن بيتاشور، والذي يمارس حاليا مع نادي إف سي لوس أنجلس.

فيما يلي لائحة المنتخب الإيراني :

في المرمى: رشيد مازاهري - أمير عبد الزاهد - علي رضا بيرانفاند - حسين حسيني

في الدفاع: جلال حسني - ستيفن بيتاشور - رامين ريزاين - فوريا غافوري - خانزاده - محمد أنصاري - ميلاد محمدي - بجمان منتصري - سعيد أغاي - عميد نورافكان - مرتضى بوراليغانشي - روزبيه شيشمي

في الوسط: سعيد عزت الله - مسعود شجاعي - سامان غودوس - أشكان ديجاغاه - أحمد عبد الزاهد - عميد إبراهيمي - مهدي ترابي - سوروش رافيعي - إحسان حاصافي - علي كريمي - علي غوليزاده - فاليد أميري

في الهجوم: كريم أنصاريفيد - سادار أزمون - رضا غوشان جهاد - علي رضا جاهانباخش - مهدي تارمي - كافي رضا علي.





