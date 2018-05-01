 النيابة العامة تأمر بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بسيدي سليمان ﻿
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النيابة العامة تأمر بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بسيدي سليمان

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 17:58 النيابة العامة تأمر بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بسيدي سليمان | مجتمع
النيابة العامة تأمر بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بسيدي سليمان
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بمدينة سيدي سليمان، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على

"شــوف تيفي"

 

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث حول ظروف تواجد شخص يعيش في ظروف صحية صعبة بالشارع بمدينة سيدي سليمان، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك.

وأكد بلاغ للوكيل العام للملك بالقنيطرة، اليوم الأحد، أنه " تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بلاغ منسوب لعمالة سيدي سليمان يفيد أنه تم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، توقيف الشخص الذي قام بتصوير شخص يعيش في حالة تشرد بالمدينة المذكورة، وهو في وضعية صحية متدهورة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء بحث حول ظروف تواجد الشخص المعني بالأمر في ظروف صحية صعبة بالشارع، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك".

كما أكد البلاغ أن النيابة العامة "لم تأمر لحد الآن بإيداع أي شخص رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء البحث الذي عهد بمواصلته لمصالح الشرطة القضائية، التي تقوم بالبحث وتستمع لكل من له معلومات حول القضية".

ويؤكد الوكيل العام للملك بالقنيطرة ، يضيف البلاغ، أنه "لا يحق لأي جهة أخرى أن تتحدث باسم النيابة العامة التي تنتمي للسلطة القضائية المستقلة".



 

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