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فوزي البنزرتي يحدد لائحة المغادرين للوداد

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 16:44 فوزي البنزرتي يحدد لائحة المغادرين للوداد | سبور
فوزي البنزرتي يحدد لائحة المغادرين للوداد
كشفت مصادر مطلعة ل''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي ، توصلوا بلائحة المغادرين، الذين سيرحلون بنهاية الموسم الحالي، من طرف المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة ل''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي ، توصلوا بلائحة المغادرين، الذين سيرحلون بنهاية الموسم الحالي، من طرف المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وأكدت نفس المصادر ، أن اللائحة ضمت كلا من كريم آيت فانا ورشيد حسني ودانييل آدجي وشيسوم شيكاتارا ومحمد أولاد وفهد أكتاو وأنس لمرابط ومحسن المهتدي وعصام الشويخ وحمزة الواسطي ونغيسي داهو ومحمد واتارا وكينتانا آليخاندرو، حيث لم يقدموا أي إضافة للفريق الأحمر هذا الموسم بعد فشله في الفوز لقب البطولة الاحترافية، بعد تعادله أمام أولمبيك آسفي بهدف في كل شبكة.

ومازال الفريق الأحمر يصارع رفقة حسنية أكادير على احتلال المركز الثاني لضمان المشاركة في كأس عصبة الأبطال الإفريقية.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي فوزي البنزرتي محسن المهتدي كينتانا آليخاندرو رشيد حسني شيسوم شيكاتارا كريم آيت فانا

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