بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة ''البيجيدي'' التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار ''انتهى الكلام مع حزب المصباح'' ﻿

آلاف التعليقات والتدوينات الساخرة، تم تداولها يومه الأحد، بمختلف الصفحات والحسابات الفيسبوكية، بالمغرب، بخصوص المسيرة التي دعا لها حزب العدالة والتنمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالرباط، بعد

''شوف تيفي''

آلاف التعليقات والتدوينات الساخرة، تم تداولها يومه الأحد، بمختلف الصفحات والحسابات الفيسبوكية، بالمغرب، بخصوص المسيرة التي دعا لها حزب العدالة والتنمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالرباط، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية، افتتاح سفارة لها بمدينة القدس الفلسطينية.

وأوضح النشطاء في تعليقاتهم على أن المغاربة، قرروا مقاطعة هذه المسيرة التضامنية مع فلسطين والتي دعا إليها حزب العدالة التنمية، وذلك لتوجيه رسالة مباشرة وقوية ''تزعزع'' قيادات حزب ''المصباح'' التي أعربت في خرجاتها عن عدم دعمهم لمطلقي حملة ''مقاطعون'' الخاصة بمقاطعة ثلاث منتجات.

وأكد النشطاء أن مقاطعة المغاربة لمسيرة ''البيجيدي'' هي بداية لسقوط هذا الحزب الذي سيجد نفسه خلال الاستحقاقات الانتخابية ''الجماعية والتشريعية'' المقبلة، وحيدا و ''مقاطعاَّ'' من المغاربة ''المقاطعين'' الذين كانوا يأملون أن يعلن ''حزب المصباح'' نظرا للشعارات التي كان يرفعها سابقا، وقوفه إلى جانب الحملة الشعبية الداعية لمقاطعة ثلاث منتجات.

''هاجموا حملتنا فقاطعناهم''، ''بداية مقاطعة حزب العدالة والتنمية''، ''انتهى الكلام لا نثق بكم مجددا''، ''سقط القناع''، كانت هذه من بين عشرات التعليقات على صورة متداولة تكشف مشاركة أعداد قليلة بالمسيرة، حيث عبر نشطاء من خلال هذه التعليقات عن سقوط ثقتهم بحزب العدالة والتنمية وقياداتها، داعين الجميع إلى مقاطعة هذا الحزب الذي لم يكن على حد تعبيرهم عند حسن ظن المغاربة، الذين منحوه بأصواتهم شرف قيادة الحكومة المغربية خلال ولايتين متتاليتين.