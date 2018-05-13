 بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة ''البيجيدي'' التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار ''انتهى الكلام مع حزب المصباح'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة | مجتمع

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم

عاجل..هزة أرضية ضواحي مدينة القصر الكبير | مجتمع

عاجل..هزة أرضية ضواحي مدينة القصر الكبير

بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة البيجيدي التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار انتهى الكلام مع حزب المصباح | بوليتيك

بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة ''البيجيدي'' التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار

هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو

سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان | ثقافة و فنون

سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان

عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت | حوادث و حقوق

عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت

فيسبوكيون مغاربـة كـــاعيين عـلى الوزير الرميد بعــد مطالبتهم بالتراجع عن حملة المقاطعــة | مجتمع

فيسبوكيون مغاربـة كـــاعيين عـلى الوزير ''الرميد'' بعــد مطالبتهم بالتراجع عن حملة ''المقاطعــة''

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة ''البيجيدي'' التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار ''انتهى الكلام مع حزب المصباح''

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 16:41 بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة البيجيدي التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار انتهى الكلام مع حزب المصباح | بوليتيك
بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة ''البيجيدي'' التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار ''انتهى الكلام مع حزب المصباح''
آلاف التعليقات والتدوينات الساخرة، تم تداولها يومه الأحد، بمختلف الصفحات والحسابات الفيسبوكية، بالمغرب، بخصوص المسيرة التي دعا لها حزب العدالة والتنمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالرباط، بعد

''شوف تيفي''

آلاف التعليقات والتدوينات الساخرة، تم تداولها يومه الأحد، بمختلف الصفحات والحسابات الفيسبوكية، بالمغرب، بخصوص المسيرة التي دعا لها حزب العدالة والتنمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالرباط، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية، افتتاح سفارة لها بمدينة القدس الفلسطينية.

وأوضح النشطاء في تعليقاتهم على أن المغاربة، قرروا مقاطعة هذه المسيرة التضامنية مع فلسطين والتي دعا إليها حزب العدالة التنمية، وذلك لتوجيه رسالة مباشرة وقوية ''تزعزع'' قيادات حزب ''المصباح'' التي أعربت في خرجاتها عن عدم دعمهم لمطلقي حملة ''مقاطعون'' الخاصة بمقاطعة ثلاث منتجات.

وأكد النشطاء أن مقاطعة المغاربة لمسيرة ''البيجيدي'' هي بداية لسقوط هذا الحزب الذي سيجد نفسه خلال الاستحقاقات الانتخابية ''الجماعية والتشريعية'' المقبلة، وحيدا و ''مقاطعاَّ'' من المغاربة ''المقاطعين'' الذين كانوا يأملون أن يعلن ''حزب المصباح'' نظرا للشعارات التي كان يرفعها سابقا، وقوفه إلى جانب الحملة الشعبية الداعية لمقاطعة ثلاث منتجات.

''هاجموا حملتنا فقاطعناهم''، ''بداية مقاطعة حزب العدالة والتنمية''، ''انتهى الكلام لا نثق بكم مجددا''، ''سقط القناع''، كانت هذه من بين عشرات التعليقات على صورة متداولة تكشف مشاركة أعداد قليلة بالمسيرة، حيث عبر نشطاء من خلال هذه التعليقات عن سقوط ثقتهم بحزب العدالة والتنمية وقياداتها، داعين الجميع إلى مقاطعة هذا الحزب الذي لم يكن على حد تعبيرهم عند حسن ظن المغاربة، الذين منحوه بأصواتهم شرف قيادة الحكومة المغربية خلال ولايتين متتاليتين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العدالة والتنمية الحزب الحملة المقاطعة مقاطعون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حضور باهت لمسيرة البيجيدي من أجل فلسطين وغياب تام لزعماء الأحزاب السياسية | بوليتيك

حضور باهت لمسيرة البيجيدي من أجل فلسطين وغياب تام لزعماء الأحزاب السياسية

الوزير المصطفى الـــرميد تعليقا على التعذيب بالمغرب : بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون | بوليتيك

الوزير ''المصطفى الـــرميد'' تعليقا على التعذيب بالمغرب : '' بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون ''

انفــراد.. أتبــاع ولـد الرشيد يرفضـون الجلـوس مـع نزار بركة و العباسي يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك

انفــراد.. أتبــاع ''ولـد الرشيد'' يرفضـون الجلـوس مـع ''نزار بركة'' و'' العباسي'' يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك | بوليتيك

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي الباهتة التضامنية مع فلسطين | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

بالفيديو..هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي ''الباهتة'' التضامنية مع فلسطين

رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار | خارج البلاطو

رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار

بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة | خارج البلاطو

بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة

رئيس اتحاد طنجة يعلنها صراحة...أثرياء و أغنياء المدينة عطاونا بالظهر ومن بعد ما خدينا البطولة دابا جات توبتهم باش يعاونوا الفريق | خارج البلاطو

رئيس اتحاد طنجة يعلنها صراحة...أثرياء و أغنياء المدينة عطاونا بالظهر ومن بعد ما خدينا البطولة دابا جات توبتهم باش يعاونوا الفريق

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4 | بووز
منذ 6 دقائق

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة | مجتمع

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم

عاجل..هزة أرضية ضواحي مدينة القصر الكبير | مجتمع

عاجل..هزة أرضية ضواحي مدينة القصر الكبير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.