حمار رئيس وفاق سطيف يقدم استقالته بسبب السب والشتم ﻿

قدم حسان حمار، رئيس فريق وفاق سطيف الجزائري، استقالته، اليوم الأحد؛ بسبب ضغط جماهير الفريق بعد تحقيق نتائج سلبية خلال المباريات السابقة.

'' شوف سبور''

قدم حسان حمار، رئيس فريق وفاق سطيف الجزائري، استقالته، اليوم الأحد؛ بسبب ضغط جماهير الفريق بعد تحقيق نتائج سلبية خلال المباريات السابقة.

وقال حمار في تصريح إعلامي، أنه قدم استقالته بسبب الشتم والسب الذي يتعرض له في معظم المباريات وآخرها أمام فريق دفاع تاجنانت الأخيرة، مضيفا : '' أشعر كما لو أنني لم أقدم شيئًا للفريق''.

وتعرض رئيس وفاق سطيف لانتقادات لاذعة بعد الخسارة 3-2 أمام دفاع تاجنانت، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وتوج شباب قسنطينة باللقب قبل جولة واحدة على النهاية، بعد فوزه 2-1 على مستضيفه اتحاد البليدة، متذيل الترتيب، أمس السبت، ويلعب وفاق سطيف في وقت لاحق، اليوم، مع مولودية الجزائر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.