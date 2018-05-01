 حمار رئيس وفاق سطيف يقدم استقالته بسبب السب والشتم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. أحداث عنف في ملعب رادس بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي في نهائي كأس تونس | بووز

شاهد بالفيديو .. أحداث عنف في ملعب رادس بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي في نهائي كأس تونس

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة | مجتمع

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم

عاجل..هزة أرضية ضواحي مدينة القصر الكبير | مجتمع

عاجل..هزة أرضية ضواحي مدينة القصر الكبير

بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة البيجيدي التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار انتهى الكلام مع حزب المصباح | بوليتيك

بالصورة..تضامنا مع المقاطعة: المغاربة قاطعو مسيرة ''البيجيدي'' التضامنية مع فلسطين ورفعوا شعار

هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو

سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان | ثقافة و فنون

سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان

عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت | حوادث و حقوق

عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

حمار رئيس وفاق سطيف يقدم استقالته بسبب السب والشتم

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 16:23 حمار رئيس وفاق سطيف يقدم استقالته بسبب السب والشتم | سبور
حمار رئيس وفاق سطيف يقدم استقالته بسبب السب والشتم
قدم حسان حمار، رئيس فريق وفاق سطيف الجزائري، استقالته، اليوم الأحد؛ بسبب ضغط جماهير الفريق بعد تحقيق نتائج سلبية خلال المباريات السابقة.

'' شوف سبور''

قدم حسان حمار، رئيس فريق وفاق سطيف الجزائري، استقالته، اليوم الأحد؛ بسبب ضغط جماهير الفريق بعد تحقيق نتائج سلبية خلال المباريات السابقة.

وقال حمار في تصريح إعلامي، أنه قدم استقالته بسبب الشتم والسب الذي يتعرض له في معظم المباريات وآخرها أمام فريق دفاع تاجنانت الأخيرة، مضيفا : '' أشعر كما لو أنني لم أقدم شيئًا للفريق''.

وتعرض رئيس وفاق سطيف لانتقادات لاذعة بعد الخسارة 3-2 أمام دفاع تاجنانت، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وتوج شباب قسنطينة باللقب قبل جولة واحدة على النهاية، بعد فوزه 2-1 على مستضيفه اتحاد البليدة، متذيل الترتيب، أمس السبت، ويلعب وفاق سطيف في وقت لاحق، اليوم، مع مولودية الجزائر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب حمار وفاق سطيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فوزي البنزرتي يحدد لائحة المغادرين للوداد | سبور

فوزي البنزرتي يحدد لائحة المغادرين للوداد

بودريقة خرج فاص لـ غاريدو : ضيعتي علينا البطولة حيث وليتي تتدخل فأمور بعيدة عليك... | سبور

بودريقة خرج '' فاص '' لـ '' غاريدو'' : ضيعتي علينا البطولة حيث وليتي تتدخل فأمور بعيدة عليك...

الرجاء الرياضي يهنئ اتحاد طنجة بفوزه بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه | سبور

الرجاء الرياضي يهنئ اتحاد طنجة بفوزه بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه

مانشستر يونايتد يدخل على الخط للتعاقد مع نيمار | سبور

مانشستر يونايتد يدخل على الخط للتعاقد مع نيمار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي الباهتة التضامنية مع فلسطين | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بالفيديو..هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي ''الباهتة'' التضامنية مع فلسطين

رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار | خارج البلاطو

رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار

بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة | خارج البلاطو

بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة

رئيس اتحاد طنجة يعلنها صراحة...أثرياء و أغنياء المدينة عطاونا بالظهر ومن بعد ما خدينا البطولة دابا جات توبتهم باش يعاونوا الفريق | خارج البلاطو

رئيس اتحاد طنجة يعلنها صراحة...أثرياء و أغنياء المدينة عطاونا بالظهر ومن بعد ما خدينا البطولة دابا جات توبتهم باش يعاونوا الفريق

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. أحداث عنف في ملعب رادس بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي في نهائي كأس تونس | بووز
منذ 1 دقيقة

شاهد بالفيديو .. أحداث عنف في ملعب رادس بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي في نهائي كأس تونس

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة المجنونة بين توتنهام وليستر سيتي 5-4

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة | مجتمع

عاجل..بعد القصر الكبير: هزة أرضية أخرى بمدينة الحسيمة

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الأول لفريق شباب أطلس خنيفرة في مرمى سريع واد زم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.