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بودريقة خرج '' فاص '' لـ '' غاريدو'' : ضيعتي علينا البطولة حيث وليتي تتدخل فأمور بعيدة عليك...

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 16:16 بودريقة خرج فاص لـ غاريدو : ضيعتي علينا البطولة حيث وليتي تتدخل فأمور بعيدة عليك... | سبور
بودريقة خرج '' فاص '' لـ '' غاريدو'' : ضيعتي علينا البطولة حيث وليتي تتدخل فأمور بعيدة عليك...
قال محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن خوان كارلوس غاريدو مدرب القلعة الخضراء، ضيع على الجماهير الرجاوية فرصة التتويج بلقب البطولة الاحترافية لهذا

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن خوان كارلوس غاريدو مدرب القلعة الخضراء، ضيع على الجماهير الرجاوية فرصة التتويج بلقب البطولة الاحترافية لهذا الموسم، بعد تحقيق سلسلة من النتائج السلبية خلال الجولات الأخيرة بطريقة غامصة ورغم ذلك لا يكف عن الحديث في أمور لا علاقة له بها.

وأفاد بودريقة في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن غاريدو بصفته مدرب الفريق والمسؤول الاول عن نتائج النادي برسم منافسات البطولة وكأس الكونفدرالية، عليه أن يهتم أولا بالجانب التقني والفني للاعبيين والتفاني في الحصص التدريبية عوض الحديث عن أمور بعيدة كامل البعد عنه بصفته مدربا للفريق.

وتابع قائلا :'' الرجاء يحارب الرجاء... باشمن صفة يتكلم على الأمور الداخلية للنادي.. المدرب عليه أن يحترم تخصصاته ويركز على الجانب التقني والفني للاعبين.. وعليه أن لا ينسى أنه مدرب لفريق عالمي وتصريحاته قد تمس بسمعته خارج أرض الوطن.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء محمد بودريقة خوان كارلوس غاريدو

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