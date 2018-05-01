الرجاء الرياضي يهنئ اتحاد طنجة بفوزه بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه ﻿

قدم رئيس اللجنة المؤقتة محمد أوزال أصالة عن نفسه و نيابة عن جميع مكونات و فعاليات نادي الرجاء الرياضي بأحر التهاني لرئيس و أعضاء المكتب المسير و الطاقم التقني و الإداري و الطبي و لاعبي فريق اتحاد

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قدم رئيس اللجنة المؤقتة محمد أوزال أصالة عن نفسه و نيابة عن جميع مكونات و فعاليات نادي الرجاء الرياضي بأحر التهاني لرئيس و أعضاء المكتب المسير و الطاقم التقني و الإداري و الطبي و لاعبي فريق اتحاد طنجة متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم الرياضي على الصعيدين المحلي و القاري.

وكان فريق اتحاد طنجة قد فاز مساء يوم أمس السبت على فريق المغرب التطواني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتدخل هذه المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة لحساب فعاليات الجولة 29 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول.