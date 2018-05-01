هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو ﻿

كشف الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري، أن هلال شهر رمضان لهذا العام سيكون مرئياً في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤكد أن جميع الشعوب والمذاهب الإسلامية سيصومون يوم الخميس الموافق 17 ماي 2018،

''شوف تيفي''

كشف الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري، أن هلال شهر رمضان لهذا العام سيكون مرئياً في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤكد أن جميع الشعوب والمذاهب الإسلامية سيصومون يوم الخميس الموافق 17 ماي 2018، وسيشاهدون الهلال بكل وضوح وجلاء ولا يمكن الخلاف عليه.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''العربية.نت'' يومه الأحد، فقد أكد العجيري أن شهر رمضان يمكث في كل شهر ميلادي ثلاث سنوات، ثم ينتقل للشهر الذي يليه، حيث سنصوم العام القادم في شهر أبريل لمدة ثلاث سنوات، لنتقدم نحو الأشهر الباردة، وهذه قاعدة بسيطة من الممكن أن يتبعها الناس لمعرفة الصيام في البرد والحر.

وعلاقة بشهر رمضان، فإنه من المنتظر أن تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن مراقبتها لهلال رمضان، يومه الثلاثاء المقبل، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول العربية والإسلامية ومن بينها مصر، التي كشفت وسائل إعلامها يومه الأحد، أن دار الافتاء بمصر، ستنظم احتفالا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الفلكية، تشير إلى أن يوم الخميس 17 ماي الجاري، سيكون أول أيام شهر رمضان المقبل بالمغرب وبالعديد من الدول الإسلامية.