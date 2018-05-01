عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطريق السيار بمنطقة بني يخلف بالمحمدية، شهدت قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، تعرضت له بعض الدراجات السريعة ما تسبب في إصابة مجموعة من الأشخاص بجروح خطيرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطريق السيار بمنطقة بني يخلف بالمحمدية، شهدت قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث جد خطير، تعرضت له بعض الدراجات السريعة ما تسبب في إصابة مجموعة من الأشخاص بجروح خطيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن جماهير عاشقة للفريق الطنجاوية، كانت في طريقها إلى مدينة طنجة، انطلاقا من مدينة الدار البيضاء، من أجل الاحتفال بتتويج فريق اتحاد طنجة بلقب البطولة، إلا أن بعض الحركات البهلوانية التي كانوا يقومون بها بواسطة الدراجات النارية السريعة مباشرة بعد وصولهم لمنطقة بني يخلف، تسببت في وقوع الحادث المروع.

وأكد ذات المصدر أن جميع المصابين في هذا الحادث الخطير، تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتلقي العلاجات الضرورية.