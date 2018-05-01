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مانشستر يونايتد يدخل على الخط للتعاقد مع نيمار

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 15:13 مانشستر يونايتد يدخل على الخط للتعاقد مع نيمار | سبور
مانشستر يونايتد يدخل على الخط للتعاقد مع نيمار
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لصفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة ''صن'' البريطانية أن

شوف سبور

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لصفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة ''صن'' البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض بقيمة 200 مليون إسترليني للاستفادة من خدمات نيمار (26 عاما)، بالإضافة إلى 30 مليون كراتب سنوي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية ، أكدت أن فريق ريال مدريد الإسباني ، اقترب من ضم نجم المنتخب البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن نيمار كان قد انتقل الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان، مقابل 222 مليون يورو.

 

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