فيسبوكيون مغاربـة كـــاعيين عـلى الوزير ''الرميد'' بعــد مطالبتهم بالتراجع عن حملة ''المقاطعــة'' ﻿

بعــدما كشــف المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان عن موقفــه تجاه المقاطعة، وذلك على غــرار الموقف الذي تبنته حكومته، حيث دافع عن شركة الحليب ''سنطرال'' إحدى الشركات الثــلات المعنية

''شــوف تيفي''

بعــدما كشــف المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان عن موقفــه تجاه المقاطعة، وذلك على غــرار الموقف الذي تبنته حكومته، حيث دافع عن شركة الحليب ''سنطرال'' إحدى الشركات الثــلات المعنية بالمقاطعة، عبر العديد من المغاربة عن استيائهم العارم من تصريحاته ووصفوهــا بالمستفزة .

ووجــه العديد من النشطــاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبــوك'' انتقـادات لاذعة وتدوينات غاضبة لـوزير حقوق الإنســان وحكومته ، على إثـر مــا جاء على لســانه خلال استضافته على قناة ''ميدي 1'' ببرنامج ''90 دقيقة للإقناع'' حيث أكــد أن سنطرال توفر نسبة 40% من حاجيات المغاربة من هذه المادة الحيوية قائلا: '' نحن مقبلون على شهر رمضان، والسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم كيف سندبر أزمة غياب الحليب في الأسواق، فالمتضرر هم الفلاحون الصغار والمواطنون'' مردفا : ''وقفنا على نسبة الربح عند هذه الشركة فوجدناه لايتعدى 0.20 سنتيما..ونحن اليوم أمام 120 ألف فلاح يستفيدون في علاقتهم مع هذه الشركة''.

وخلفت خرجــة ''الرمــيد'' ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موقفه الشخصي من المقاطعة، ومحاولة التأثير على مطالب المقاطعين ، مبرزين تناقض الوزير في تحديـد موقفه الحقيقي من المقاطعة، حيث قال:'' أنا الآن مسوؤل حكومي، ولايمكن أن أتقمص أي دور.. قد أقاطع وقد لاأقاطع...''، وعلق فيسبوكيون على فيديوهات متقطعة للبرنامج عبر وسائل الإعلام الوطنية بـ''ممفاكينش''.