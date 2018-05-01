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بالصور.. عمل جديد يجمع ''لاغتيست'' و''ألريما'' بعد أغنيته على المنتخب المغربي

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 14:45 بالصور.. عمل جديد يجمع لاغتيست وألريما بعد أغنيته على المنتخب المغربي | ثقافة و فنون
بالصور.. عمل جديد يجمع ''لاغتيست'' و''ألريما'' بعد أغنيته على المنتخب المغربي
أصدر مؤخرا الفنانان المغربيان ''ألريما'' و''لاغتيست'' ديو جديد بعنوان ''لازون''، على شكل فيديو كليب، صورت أحداثه بفرنسا، رفقة مجموعة من العارضين، وهي أغنية من ألبوم ''Fuego''، بالإضافة إلى تعامل ''ألريما''

شوف تيفي:

أصدر مؤخرا الفنانان المغربيان ''ألريما'' و''لاغتيست'' ديو جديد بعنوان ''لازون''، على شكل فيديو كليب، صورت أحداثه بفرنسا، رفقة مجموعة من العارضين، وهي أغنية من ألبوم ''Fuego''، بالإضافة إلى تعامل ''ألريما'' مع ''كرافاطا'' في عمل جديد، من المتوقع أن يرى النور بعد رمضان، أي صيف السنة الحالية.

وسبق أن طرح الفنان ''ألريما'' نهاية السنة الماضية أغنية ''تحية المغرب''، وذلك بمناسبة فوز وتأهل المنتخب الوطني المغربي بقيادة المدرب هيرفي رونار، إلى مونديال روسيا 2018.
ويعد ''ألريما'' من الفنانين الفرنسيين الشباب، بدأ الراب في سن 15 عاما، حيث تعرف فيديوهاته على قناته بموقع ''اليوتوب'' أرقام مشاهدة عالية، حيث كان أول عمل له في يونيو 2015، أصدر فيه أول أغنية بعنوان ''القصة بدات''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي زون لاغتيست رونار المنتخب المغرب الفرنسي.

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