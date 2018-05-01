محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي ﻿

توج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بجائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

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توج النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بجائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتفوق صلاح على كيفن دي بروين ورحيم سترلينغ ثنائي مانشستر سيتي وهاري كين هداف توتنام ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو إفريقي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 1994 - 1995.

وكان صلاح قد توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-2018، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز.

و تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، بعد انتقاله من روما الإيطالي الصيف الماضي، إذ سجل 43 هدفا خلال 50 مباراة، وقاد الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.