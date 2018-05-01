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حضور باهت لمسيرة البيجيدي من أجل فلسطين وغياب تام لزعماء الأحزاب السياسية

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 14:35 حضور باهت لمسيرة البيجيدي من أجل فلسطين وغياب تام لزعماء الأحزاب السياسية | بوليتيك
حضور باهت لمسيرة البيجيدي من أجل فلسطين وغياب تام لزعماء الأحزاب السياسية
عرف شارع محمد الخامس بالرباط، صباح يومه الأحد 13 ماي 2018، مسيرة شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الذي يتعرض له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

شوف تيفي:

عرف شارع محمد الخامس بالرباط، صباح يومه الأحد 13 ماي 2018، مسيرة شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الذي يتعرض له على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعرفت المسيرة التي حملت شعارات القضية الفلسطينية، حضورا باهتا مقارنة مع المسيرات التي نظمت في الرباط السنوات الفارطة، بحيث غاب عنها الوزراء وكذا زعماء الأحزاب السياسية، فيما كان لافتا حضور مختلف الأذرع التابعة لحزب العدالة والتنمية، منها شبيبة العدالة والتنمية، منظمة التجديد الطلابي وحركة التوحيد والإصلاح، لكن ظل عددها في حدود العشرات فقط، فيما قاطعت جماعة العدل والإحسان المسيرة المذكورة.

وتأتي هذه المسيرة التي تنظمها هيئات سياسية ومدنية وشبابية وحقوقية، بعد تحركات الكيان الصهيوني لتغيير المعطيات والمعالم الاستراتيجية بالقدس.

وتقدم المسيرة التي رفعت فيها شعارات ضد الكيان الصهيوني، قياديين من حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وقياديين من حزب الاستقلال وبعض رموز السلفية.

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