عجمان الإماراتي يتعاقد مع دولي مغربي سابق ﻿

تعاقد الدولي المغربي عادل هرماش، مع فريق عجمان الإماراتي، ، قادما من فريق الظفرة الإماراتي، ليدعم صفوف الفريق الإماراتي خلال الموسم المقبل.

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تعاقد الدولي المغربي عادل هرماش، مع فريق عجمان الإماراتي، ، قادما من فريق الظفرة الإماراتي، ليدعم صفوف الفريق الإماراتي خلال الموسم المقبل.

ونشر فريق عجمان الإماراتي صورة التوقيع عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، دون الكشف عن القيمة المالية و لا عن مدة العقد.

ويعتبر عادل هرماش من أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي، سبق أن لعب في صفوف كل من فريق الوحدة لموسمين ، و الظفرة ثلاث مواسم ، و الهلال السعودي موسم 2013/2014 قبل أن يحط رحاله في الإمارات.

ويعد هرماش، ثاني صفقات الفريق الإماراتي من اللاعبين الأجانب، استعدادا للموسم المقبل من دوري الخليج العربي، بعد التعاقد مع البرازيلي فاندر فييرا قادما من الشارقة.