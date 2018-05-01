وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من توقيع أطباء القطاع العام ﻿

في ختام أسبوع الغضب من 7 إلى 13 من شهر ماي الجاري نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الرباط اليوم الأحد 13 ماي من توقيع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

شوف تيفي

في ختام أسبوع الغضب من 7 إلى 13 من شهر ماي الجاري نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الرباط اليوم الأحد 13 ماي من توقيع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وهذا التصعيد الاحتجاجي حسب الكلمة الافتتاحية للوقفة نابع من تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وعدم إيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة ، وكذا التضييق على الحريات النقابية من خلال الاقتطاعات العشوائية التي طالت أجور الأطباء المضربين.

كما تم التنديد بالوضع الصحي المتردي الذي تعاني منه المستشفيات العمومية من نذرة للموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية بالإضافة لمشاكل التعقيم الشيء الذي ينعكس سلبا على المرضى والعاملين بالقطاع.

والوقفة اليوم لن تكون الأخيرة بل سيعقبها إضراب وطني عام من قبل أطباء القطاع العام باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات يومي 23 و 24 من شهر ماي الجاري.