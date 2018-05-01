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صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء مغربيات

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 13:33 صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء مغربيات | مجتمع
صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء مغربيات
بعد أشهر من سقوط تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام وتراجعه بالعديد من المناطق، كشف موقع ''أخبار ليبيا''، أمس السبت، عن معطيات مثيرة حول شاب مغربي، وصفه بـ '' الداعشي المحترف'' والذي أصبح من نجوم

''شوف تيفي''

بعد أشهر من سقوط تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام وتراجعه بالعديد من المناطق، كشف موقع ''أخبار ليبيا''، أمس السبت، عن معطيات مثيرة حول شاب مغربي، وصفه بـ '' الداعشي المحترف'' والذي أصبح من نجوم التنظيم الإرهابي منذ أن كان في عمر العشرين، ويتعلق الأمر بـ ''عماد جبور'' البالغ من العمر حاليا 26 سنة، والذي اعتقل في تركيا شهر أبريل الماضي.

وأوضح الموقع الليبي أن المغربي ''عماد جبور''، كان رجل مهمات عدة في التنظيم المذكور، حيث تخصص في تأمين رحلات الدواعش بين سوريا وتركيا كما كان أكبر المجندين للمقاتلين والمقاتلات المغاربة الراغبين في الالتحاق بصفوف داعش في العراق وسوريا ، مشيرا إلى أنه عرف بوحشيته وطريقته في إغراء النساء واستقطابهم، وقد تمكن خلال السنوات الست التي قضاها في صفوف داعش منذ سنة 2011، من إدخال مئات الأشخاص إلى مناطق سيطرة التنظيم في سوريا، أغلبهم نساء.

وأشار الموقع الليبي إلى أن ''عماد جبور''، يعتبر واحدا من الجهاديين المغاربة الأوائل الذين انتقلوا للقتال في سوريا سنة 2012، وبعد سنتين، أنشأ رفقة مغاربة من سبتة كتيبة طارق بن زياد التابعة لداعش، والتي كانت تضم 300 مقاتل يقودهم المغربي ''عبد العزيز المحدلي''، والذي قتل في سوريا، كما أنه كان صديقا للمغربي ''محمد حمدوش''، المعروف بقاطع الرؤوس، والذي قتل أيضا في سوريا، مبررزا أن المحققين الإسبان، اعترفوا أن دور عماد كان حاسما في نقل العديد من المقاتلات من تركيا إلى سوريا، حيث كان يقدم لهن التعليمات قبل الصعود إلى الطائرة، وكيف يجب أن يرتدين لباسهن على الشكل الغربي كي لا يثرن الشبهات، وصولا إلى عدد النقود التي يجب عليهن جلبها، إضافة إلى العنوان الذي يجب عليهن تقديمه لمن سيكون في انتظارهن، و كلمة السر الخاصة بالسفر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي داعشي مغربي سوريا تركيا محمد حمدوش إسبانيا سوريا

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