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''فرانس فوتبول'' تقترح على أولمبيك مرسيليا التعاقد مع سفيان بوفال

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 13:30 فرانس فوتبول تقترح على أولمبيك مرسيليا التعاقد مع سفيان بوفال | سبور
''فرانس فوتبول'' تقترح على أولمبيك مرسيليا التعاقد مع سفيان بوفال
اقترحت مجلة ''فرانس فوتبول'' الفرنسية، على مسؤولي فريق أولمبيك مرسيليا، التعاقد مع الدولي المغربي سفيان بوفال، نجم ساوثهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، بعد موسم صعب عانى من

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اقترحت مجلة ''فرانس فوتبول'' الفرنسية، على مسؤولي فريق أولمبيك مرسيليا، التعاقد مع الدولي المغربي سفيان بوفال، نجم ساوثهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، بعد موسم صعب عانى من خلاله الكثير في إنكلترا.

وشبهت المجلة الرياضية الفرنسية معاناة لاعب المنتخب المغربي في الدوري الإنكليزي الممتاز بالصعوبات التي عاشها الدولي الفرنسي فلوريان توفان الذي سبقت له مجاورة نيوكاسل، الذي لم يتألق معه قبل أن يلحق بمرسيليا، ويفجر مواهبه داخل الفريق.

وأوضحت ''فرانس فوتبول'' أن عدم تجانس طريقة لعب المغربي بوفال للدوري الإنجليزي، الذي انتقل إليه قبل عامين مقابل 18 مليون يورو، فقد اصطدم في عامه الأول بشبح الإصابات التي حرمته من الظهور كثيراً مع فريقه.

 

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