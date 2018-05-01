حصري.. هذه منحة لاعبي اتحاد طنجة بعد التتويج بلقب البطولة الاحترافية ﻿

كشفت مصادر قريبة من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عن المنحة المخصصة للاعبي الفريق بعد التتويج بلقب البطولة الاحترافية للموسم الحالي قبل آخر جولة على انتهاء المنافسات مؤكدة أن كل لاعب سيتوصل بقيمة

شوف سبور : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عن المنحة المخصصة للاعبي الفريق بعد التتويج بلقب البطولة الاحترافية للموسم الحالي قبل آخر جولة على انتهاء المنافسات مؤكدة أن كل لاعب سيتوصل بقيمة مالية تقدر ب 20 مليون سنتيم.

وأفادت ذات المصادر، أن كل لاعب ينتمي ضمن المجموعة التي شاركت في منافسات البطولة الاحترافية داخل الفريق الأول سيتوصل بمنحة 20 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن القيمة المالية مرشحة للارتفاع بعد عقد اجتماعات خاصة مع مسؤولي المدينة.

ويذكر أن فريق اتحاد طنجة قد توج بأول لقب له بعد فوزه يوم أمس السبت على حساب فريق المغرب التطواني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.