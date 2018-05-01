 حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة ''واش معندكش ختك'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صحافــي إسباني يعــري البوليساريو ويكشــف تورط الجزائر في صناعة الانفصاليين..(التفاصيل الكاملة) | دولي

صحافــي إسباني يعــري البوليساريو ويكشــف تورط الجزائر في صناعة الانفصاليين..(التفاصيل الكاملة)

وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من توقيع أطباء القطاع العام | مجتمع

وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من توقيع أطباء القطاع العام

بث مباشر : روما - يوفنتوس / الدوري الإيطالي | بووز

بث مباشر : روما - يوفنتوس / الدوري الإيطالي

صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء مغربيات | مجتمع

صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء

بث مباشر : ليفانتي - برشلونة / الدوري الإسباني | بووز

بث مباشر : ليفانتي - برشلونة / الدوري الإسباني

حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة واش معندكش ختك | حوادث و حقوق

حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة ''واش

بالفيديو: رابور مغربي يغني للمصري محمد صلاح | ثقافة و فنون

بالفيديو: ''رابور'' مغربي يغني للمصري محمد صلاح

بث مباشر : شباب أطلس خنيفرة - سريع وادي زم / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : شباب أطلس خنيفرة - سريع وادي زم / البطولة الوطنية

صادم وبالفيديو..قبل رمضان: كيبيعوا الدجاج والبيبي مريض بأسواق مغربية | مجتمع

صادم وبالفيديو..قبل رمضان: كيبيعوا الدجاج و''البيبي'' مريض بأسواق مغربية

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة ''واش معندكش ختك''

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 13:21 حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة واش معندكش ختك | حوادث و حقوق
حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة ''واش معندكش ختك''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التلميذة ''خولة'' والتي هز مقطع فيديو تعرضها لاعتداء بمنطقة بوشان بإقليم الرحامنة الرأي العام بالمغرب، دخلت في الآونة الأخيرة في أزمة نفسية حادة، وتدهورت حالتها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التلميذة ''خولة'' والتي هز مقطع فيديو تعرضها لاعتداء بمنطقة بوشان بإقليم الرحامنة الرأي العام بالمغرب، دخلت في الآونة الأخيرة في أزمة نفسية حادة، وتدهورت حالتها الصحية.

وأكد والد ''خولة'' لـ ''شوف تيفي'' أن حالة ابنته النفسية والصحية تدهورت بعد الحادث، معبرا عن حزنه وألمه الشديد ، بالرغم من الأحكام التي صدرت في حق المتورطين في الاعتداء.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت ليلة الخميس الجمعة الماضي، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المتورطين الثلاثة في ملف الاعتداء على تلميذة بمنطقة بوشان ببنجرير أو ما بات يعرف ب ''واش ما عندكش ختك''، حيث قررت سجن المتورط الريئسي بالملف، حكم عليه بعشر سنوات نافذة، بينما قضت المحكمة بسجن شريكه المتورط في تصوير الفيديو بثمان سنوات نافذة أما الحلاق مسرب الفيديو فقد حكم عليه بسنتين سجنا نافذا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منطقة بوشان واش معندكش ختك مراكش الحالة النفسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تلميذ حاول الانتحار من أعلى مؤسسة تعليمية بالقنيطرة و زملاؤه يجهضون العملية | حوادث و حقوق

تلميذ حاول الانتحار من أعلى مؤسسة تعليمية بالقنيطرة و زملاؤه يجهضون العملية

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح

وجبة مسمومة بثانوية إعدادية ترسل تلاميذ للمستعجلات ضواحي أوسرد | حوادث و حقوق

وجبة مسمومة بثانوية إعدادية ترسل تلاميذ للمستعجلات ضواحي أوسرد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...ميساج ديريكت من الجمهور الطنجاوي إلى المسؤولين | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بالفيديو...ميساج ''ديريكت '' من الجمهور الطنجاوي إلى المسؤولين

بالفيديو: احتفالات الجماهير الطنجاوية بعد تتويجهم بلقب البطولة الاحترافية لأول مرة في تاريخهم | قنوات أخرى

بالفيديو: احتفالات الجماهير الطنجاوية بعد تتويجهم بلقب البطولة الاحترافية لأول مرة في تاريخهم

بالفيـــديو..الرميــد يطــالب المغـاربة بوقف حملة المقاطعة لـهذا السبب.. | قنوات أخرى

بالفيـــديو..''الرميــد'' يطــالب ''المغـاربة'' بوقف حملة ''المقاطعة'' لـهذا السبب..

بالفيديو...حسنية أكادير ضيعات اللقب هاذ العام | خارج البلاطو

بالفيديو...حسنية أكادير ضيعات اللقب هاذ العام

﻿

آخر المستجدات

صحافــي إسباني يعــري البوليساريو ويكشــف تورط الجزائر في صناعة الانفصاليين..(التفاصيل الكاملة) | دولي
منذ 28 دقيقة

صحافــي إسباني يعــري البوليساريو ويكشــف تورط الجزائر في صناعة الانفصاليين..(التفاصيل الكاملة)

وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من توقيع أطباء القطاع العام | مجتمع

وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من توقيع أطباء القطاع العام

بث مباشر : روما - يوفنتوس / الدوري الإيطالي | بووز

بث مباشر : روما - يوفنتوس / الدوري الإيطالي

صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء مغربيات | مجتمع

صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.