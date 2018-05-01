حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة ''واش معندكش ختك'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التلميذة ''خولة'' والتي هز مقطع فيديو تعرضها لاعتداء بمنطقة بوشان بإقليم الرحامنة الرأي العام بالمغرب، دخلت في الآونة الأخيرة في أزمة نفسية حادة، وتدهورت حالتها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن التلميذة ''خولة'' والتي هز مقطع فيديو تعرضها لاعتداء بمنطقة بوشان بإقليم الرحامنة الرأي العام بالمغرب، دخلت في الآونة الأخيرة في أزمة نفسية حادة، وتدهورت حالتها الصحية.

وأكد والد ''خولة'' لـ ''شوف تيفي'' أن حالة ابنته النفسية والصحية تدهورت بعد الحادث، معبرا عن حزنه وألمه الشديد ، بالرغم من الأحكام التي صدرت في حق المتورطين في الاعتداء.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت ليلة الخميس الجمعة الماضي، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المتورطين الثلاثة في ملف الاعتداء على تلميذة بمنطقة بوشان ببنجرير أو ما بات يعرف ب ''واش ما عندكش ختك''، حيث قررت سجن المتورط الريئسي بالملف، حكم عليه بعشر سنوات نافذة، بينما قضت المحكمة بسجن شريكه المتورط في تصوير الفيديو بثمان سنوات نافذة أما الحلاق مسرب الفيديو فقد حكم عليه بسنتين سجنا نافذا.