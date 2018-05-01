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بالفيديو: ''رابور'' مغربي يغني للمصري محمد صلاح

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 13:14 بالفيديو: رابور مغربي يغني للمصري محمد صلاح | ثقافة و فنون
بالفيديو: ''رابور'' مغربي يغني للمصري محمد صلاح
بات النجم المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ملهما لعشاق كرة القدم حول العالم، بعد الإنجازات اللافتة التي حققها في موسمه الأول ، رفقة الفريق الإنجليزي، حيث تخطى الإعجاب به حدود

شوف سبور

بات النجم المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ملهما لعشاق كرة القدم حول العالم، بعد الإنجازات اللافتة التي حققها في موسمه الأول ، رفقة الفريق الإنجليزي، حيث تخطى الإعجاب به حدود ''المستديرة'' ليصل في آخر محطاته إلى فرنسا عبر صوت ''مغربي-فرنسي''.

لقد أطلق مغني الراب الفرنسي من أصل مغربي ''لا فويني''، أغنية تمتدح المصري صلاح، الذي أصبح على مرمى حجر من الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحققت الأغنية، التي تم تصويرها بطريقة ''الفيديو كليب'' وتم نشرها لأول مرة، الخميس الماضي، ملايين المشاهدات في يوتيوب، وجاءت كلماتها باللغة الفرنسية.

وسبق لمغني الراب ''لا فويني''، الذي له أكثر من 100 أغنية و14 ألبوما، أن غنى للاعب الفريق الإيفواري دروغبا، ولاعب المنتخب الفرنسي بيير إميريك أوبامايانغ، وحققت مئات الملايين من المشاهدات.

وإلى جانب مسيرته الموسيقية، يستعد ''لا فويني''، المولود لأبوين مغربيين في فرنسا عام 1981، لإطلاق فيلم مغربي. وفي عام 2003 قدم نفسه على أنه مغني راب حر مع أول أغنية له.

 

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شوف سبور المغرب محمد صلاح ليفربول الإنجليزي لا فويني هداف الدوري الإنجليزي الممتاز دروغبا بيير إميريك أوبامايانغ

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