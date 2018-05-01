صادم وبالفيديو..قبل رمضان: كيبيعوا الدجاج و''البيبي'' مريض بأسواق مغربية ﻿

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بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 13:10 صادم وبالفيديو..قبل رمضان: كيبيعوا الدجاج والبيبي مريض بأسواق مغربية | مجتمع
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تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام مواطن، بفضح تجاوزات تؤكد بيع ''دواجن'' مريضة بسوق بإحدى المدن المغربية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام مواطن، بفضح تجاوزات تؤكد بيع ''دواجن'' مريضة بسوق بإحدى المدن المغربية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 4 دقائق و37 ثانية، هذا المواطن وهو يقوم بجولة بالسوق ويفضح بعض الباعة، مؤكدا أن السوق يعرف بيع ''دجاج'' مريض للمواطنين، داعيا المسؤولين إلى التدخل الفوري، وفتح تحقيق حتى لا تصل هذه ''الدواجن'' لموائد المستهلكين.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المتداول، حيث عبر الجميع عن صدمتهم الكبيرة، داعين المسؤولين عن مراقبة قطاع بيع الدواجن بالتدخل الفوري والقيام بإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك، وخاصة خلال شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على ''الدواجن''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الدواجن المستهلكين

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