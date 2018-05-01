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تلميذ حاول الانتحار من أعلى مؤسسة تعليمية بالقنيطرة و زملاؤه يجهضون العملية

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 12:49 تلميذ حاول الانتحار من أعلى مؤسسة تعليمية بالقنيطرة و زملاؤه يجهضون العملية | حوادث و حقوق
تلميذ حاول الانتحار من أعلى مؤسسة تعليمية بالقنيطرة و زملاؤه يجهضون العملية
أقدم تلميذ بمدينة القنيطرة يوم أمس السبت 12 ماي الجاري، على محاولة انتحار من أعلى سطح بالمؤسسة التعليمية بثانوية محمد الخامس.

شوف تيفي:

أقدم تلميذ بمدينة القنيطرة يوم أمس السبت 12 ماي الجاري، على محاولة انتحار من أعلى سطح بالمؤسسة التعليمية بثانوية محمد الخامس.

وحسب شريط فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مجموعة من التلاميذ وهم يحاولون ثني زميلهم عن الإقدام على الانتحار، فيما ظهر آخرون وهم يحاولون الإمساك به بأعلى سطح المؤسسة، وهو يصرخ ويهدد بالقفز من أعلى.

و حسب نفس الشريط فإن التلميذ لم ينجح في محاولته، حيث حاصره مجموعة من زملائه الذين كانوا يصرخون في وجهه، قبل أن ينجحوا في جره إلى مكان آمن فوق سطح البناية، حيث أجهضوا محاولة الانتحار.

وكشفت إحدى المصادر لقناة شوف تيفي أن التلميذ هدد غير ما مرة بالانتحار من المؤسسة إلا أنه لم يتسن بعد معرفة معطيات أخرى تخص السبب الحقيقي الذي جعل التلميذ يقدم على هذه الخطوة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انتحار تلميذ القنيطرة المؤسسة التعليمية

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