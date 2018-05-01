الوزير ''المصطفى الـــرميد'' تعليقا على التعذيب بالمغرب : '' بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون '' ﻿

أكد المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن ''ممارسات التعذيب في المغرب لا تتم بتعليمات من الدولة، وإنما تحدث بدوافع فردية وذاتية، ولذلك نحتاج جميعنا، سواء كنا مؤسسات حكومية أو مدنية، أو

''شــوف تيفي''

أكد المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أن ''ممارسات التعذيب في المغرب لا تتم بتعليمات من الدولة، وإنما تحدث بدوافع فردية وذاتية، ولذلك نحتاج جميعنا، سواء كنا مؤسسات حكومية أو مدنية، أو مواطنين عاديين أو مسؤولين، إلى التربية على حقوق الإنسان''.

وأضـــاف الرميد خلال مشاركته في برنامج ''ســاعة للإقناع'' السبت 12 ماي 2018على قناة ميدي 1 تي في، أن ''المغرب يشهد 18 ألف تظاهرة احتجاجية سنويا، ولا تعرف تدخلات أمنية إلا في بعضها، وهذا يدل على أن الوضع الحقوقي يتقدم''. وزاد ''لسنا جنة حقوقية، ولكن أيضا لسنا في مقبرة لحقوق الإنسان''، يقول الرميد.

وزاد القيادي في حزب ''البيجيدي'' أن ''التعذيب في المغرب غادي وكينقص بفضــل المجهودات التي يبذلها الجميع، وبما في ذلك، رجال الشرطة الذين أصبحوا يقدمون مساعدات لإثبات مزاعم التعذيب حتى ولو تعلقت بزملائهم في الأمن''.

وأشار الرميد، إلى أن ''القضاة يجب عليهم فتح تحقيقات عاجلة في شأن الأشخاص الذين يزعمون بأنهم تعرضوا للتعذيب''، مبرزاً في ذات السياق، أن ''بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون، حيث تكون تلك فرصتهم الوحيدة للتنصل من اعترافاتهم أمام المحكمة''.