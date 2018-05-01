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بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 12:08 حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة
استفاقت ساكنة منطقة ''أيت ايعزة'' إقليم تارودانت على وقع انتحار شيخ ثمانيني، وذلك بعدما قام بشنق نفسه داخل إسطبل خاص بتربية المواشي.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استفاقت ساكنة منطقة ''أيت ايعزة'' إقليم تارودانت على وقع انتحار شيخ ثمانيني، وذلك بعدما قام بشنق نفسه داخل إسطبل خاص بتربية المواشي.

وحسب إفادات أحد جيران الهالك لقناة ''شوف تيفي''، فقد تفاجأت عائلة المنتحر بالعثور عليه صباح اليوم الأحد، مشدودا لسقف الإسطبل الذي كان يأوي إليه مواشيه، ما خلف لديهم حالة من الذهول والصدمة.

وأضاف ذات المتحدث لقناة ''شوف تيفي''، أنه لم تمر إلا ثلاث سنوات على موت أحد أبناء الهالك، الذي وضع حدا لحياته أيضا بواسطة حبل سميك علق به جسده بأحد غرف بيت عائلته، لأسباب لازالت مجهولة لحدود اللحظة.

وأشار مصدر ''شوف تيفي''، أن انتحار الإبن ترك آثارا نفسية جد وخيمة على نفسية والده، الذي ظل طوال هذه الثلاث سنوات يعيش في عزلة تامة، إذ لم يستسغ فقدان فلذة كبده بهذه الطريقة المأساوية، ليقرر وضع حد لهذه المعاناة والآلام، وذلك بربط عنقه بواسطة حبل غليظ داخل إسطبل يتواجد بمحاذاة منزل العائلة.

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث تم إخطار السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية، اللذين هرعوا لعين المكان وجرى فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وقوع الحادث، في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت انتحار شيخ ابن شنق حبل اسطبل ايت ايعزة

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