فيسبوكيون : أولمبيك آسفي الحصان الأسود لفريق الرجاء والوداد البيضاويين ﻿

يرى معظم متتبعي كرة القدم المحلية، أن فريق أولمبيك آسفي يبقى الحصان الأسود لفرق مدينة الدار البيضاء ويتعلق الأمر بكل من فريق الوداد البيضاوي ونادي الرجاء بعدما حرم يوم أمس السبت القلعة الحمراء من

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يرى معظم متتبعي كرة القدم المحلية، أن فريق أولمبيك آسفي يبقى الحصان الأسود لفرق مدينة الدار البيضاء ويتعلق الأمر بكل من فريق الوداد البيضاوي ونادي الرجاء بعدما حرم يوم أمس السبت القلعة الحمراء من مواصلة منافستها على لقب البطولة الاحترافية إلى غاية آخر لقاء في البطولة، وذلك بتعادله على أرضية ملعب المسيرة الخضراء بآسفي برسم الجولة 29 ليمنح اللقب لاتحاد طنجة الفائز على المغرب التطواني بهدفين لواحد.

واعترفت الجماهير البيضاوية بقوة فريق القرش المسفيوي الذي تمكن للمرة الثانية على التوالي من حرمان المدرب التونسي من التتويج باللقب بعدما حرمه منه للمرة الأولى رفقة الرجاءالرياضي سنة 2013 بعد هزيمة الفريق في المباراة الأخيرة بهدف لصفر أمام آسفي مانحا التتويج لفريق المغرب التطواني الذي أهداه فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويذكر أن فريق اتحاد طنجة حقق أول لقب له في تاريخه الرياضي بعد فوزه على فريق المغرب التطواني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد قبل آخر جولة على نهاية البطولة الاحترافية.