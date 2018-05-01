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هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 12:01 هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح
اضطر موظف شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس ، مساء أمس السبت ، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بالسرقة ، وذلك بعدما عرض حياة

''شوف نتيفي''

اضطر موظف شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس ، مساء أمس السبت ، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بالسرقة ، وذلك بعدما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الابيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف الشخص المبحوث عنه رفقة شخصين آخرين يشتبه في اشتراكهما في تنفيذ اعتداءات ضد الأموال والممتلكات ، حيث أبدى المشتبه به مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض ، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق ثلاث رصاصات من سلاحه الوظيفي ، واحدة تحذيرية بينما أصابت رصاصتان المشتبه به على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من توقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستخدم في محاولة الاعتداء ، بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف المشارك الثاني والثالث للاشتباه في ارتباطهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية ، وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية ليتسنى إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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