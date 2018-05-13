الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين ﻿

خرجت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وكذا هيئات وجمعيات حقوقية، في مسيرة شعبية بالعاصمة الرباط في هذه الأثناء من يومه الأحد 13 ماي 2018، انطلاقا من

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خرجت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وكذا هيئات وجمعيات حقوقية، في مسيرة شعبية بالعاصمة الرباط في هذه الأثناء من يومه الأحد 13 ماي 2018، انطلاقا من ''باب الحد''، بحيث ستمر المسيرة بشارع محمد الخامس إلى باب الرواح وشارع النصر، تحت شعار ''من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين ودعما لمسيرة العودة''.

وتشهد اللحظة ساحة باب الحد تجمعا بشريا هائلا يتحرك نحو ساحة البرلمان، حاملين أعلام دولة فلسطين ملتحفين كوفيات ومرددين أناشيد من أجل القضية لمارسيل خليفة وفيروز.

وسبق أن صرحت الهيئات والمنظمات الداعية للمسيرة، أن الدعوة إلى مسيرة شعبية تأتي في إطار الوفاء الدائم لقضية الشعب الفلسطيني، وكفاحه العادل من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغصوبة وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس.