 الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الوزير المصطفى الـــرميد تعليقا على التعذيب بالمغرب : بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون | بوليتيك

الوزير ''المصطفى الـــرميد'' تعليقا على التعذيب بالمغرب : '' بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون ''

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين | مجتمع

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين

انفــراد.. أتبــاع ولـد الرشيد يرفضـون الجلـوس مـع نزار بركة و العباسي يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك

انفــراد.. أتبــاع ''ولـد الرشيد'' يرفضـون الجلـوس مـع ''نزار بركة'' و'' العباسي'' يسلم مفاتيح الشبيبة

وجبة مسمومة بثانوية إعدادية ترسل تلاميذ للمستعجلات ضواحي أوسرد | حوادث و حقوق

وجبة مسمومة بثانوية إعدادية ترسل تلاميذ للمستعجلات ضواحي أوسرد

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية

دوزيم تقاطع العثماني | كاريكاتير شوف تيفي

دوزيم تقاطع العثماني

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة | ثقافة و فنون

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 11:57 الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين | مجتمع
الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين
خرجت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وكذا هيئات وجمعيات حقوقية، في مسيرة شعبية بالعاصمة الرباط في هذه الأثناء من يومه الأحد 13 ماي 2018، انطلاقا من

شوف تيفي:

خرجت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وكذا هيئات وجمعيات حقوقية، في مسيرة شعبية بالعاصمة الرباط في هذه الأثناء من يومه الأحد 13 ماي 2018، انطلاقا من ''باب الحد''، بحيث ستمر المسيرة بشارع محمد الخامس إلى باب الرواح وشارع النصر، تحت شعار ''من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين ودعما لمسيرة العودة''.

وتشهد اللحظة ساحة باب الحد تجمعا بشريا هائلا يتحرك نحو ساحة البرلمان، حاملين أعلام دولة فلسطين ملتحفين كوفيات ومرددين أناشيد من أجل القضية لمارسيل خليفة وفيروز.

وسبق أن صرحت الهيئات والمنظمات الداعية للمسيرة، أن الدعوة إلى مسيرة شعبية تأتي في إطار الوفاء الدائم لقضية الشعب الفلسطيني، وكفاحه العادل من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغصوبة وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرباط فلسطين الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني باب الحد الشعب الفلسطيني أمام البرلمان القدس مجموعة العمل الوطنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمدخينين قبل أيام من رمضان..هذا ما ينتظركم | مجتمع

هام للمدخينين قبل أيام من رمضان..هذا ما ينتظركم

بعد التساقطات المطرية ..درجات الحرارة ترتفع وتصل إلى 37 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

بعد التساقطات المطرية ..درجات الحرارة ترتفع وتصل إلى 37 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت | مجتمع

مرض الصرع وراء سقوط أربعيني من أعلى جبل صخري بشاطئ ميرلفت

الإفراج عن تلميذين مشتبه بهما باغتصاب زميلهما داخل مدرسة بتيزنيت | مجتمع

الإفراج عن تلميذين مشتبه بهما باغتصاب زميلهما داخل مدرسة بتيزنيت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير..بالموازاة مع فوز اتحاد طنجة بالبطولة: أعمال شغب وتخريب الكراسي من الجماهير الطنجاوية.. والناس سخفو | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

فيديو خطير..بالموازاة مع فوز اتحاد طنجة بالبطولة: أعمال شغب وتخريب الكراسي من الجماهير الطنجاوية.. والناس سخفو''

فيديو جد مؤثر..مدرب اتحاد طنجة يذرف الدموع بعد الفوز بلقب البطولة: حققنا حلم مدينة طنجة | خارج البلاطو

فيديو جد مؤثر..مدرب اتحاد طنجة يذرف الدموع بعد الفوز بلقب البطولة: ''حققنا حلم مدينة طنجة''

بالفيديو...من قلب الواقع: حقيقة المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | روبورتاج

بالفيديو...من قلب الواقع: حقيقة المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بالفيديو..نايضة مع عائشة مايا والناس ديال فاس | خارج البلاطو

بالفيديو..نايضة مع عائشة مايا والناس ديال فاس

﻿

آخر المستجدات

الوزير المصطفى الـــرميد تعليقا على التعذيب بالمغرب : بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون | بوليتيك
منذ 34 دقيقة

الوزير ''المصطفى الـــرميد'' تعليقا على التعذيب بالمغرب : '' بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون ''

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين | مجتمع

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.