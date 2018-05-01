انفــراد.. أتبــاع ''ولـد الرشيد'' يرفضـون الجلـوس مـع ''نزار بركة'' و'' العباسي'' يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية ﻿

شهد اجتماع المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية الأخير جـدلا حول مطلب عقد لقاء مع الأمين العام للحزب نزار بركة، حيث التمس بعض الأعضاء من الكاتب العام ''عمر العباسي'' إبـــلاغ رغبتهم للاجتماع

''شوف تيفي''

شهد اجتماع المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية الأخير جـدلا حول مطلب عقد لقاء مع الأمين العام للحزب نزار بركة، حيث التمس بعض الأعضاء من الكاتب العام ''عمر العباسي'' إبـــلاغ رغبتهم للاجتماع بالأمين العام لمعرفة رأيه في مجموعة من الاختلالات التي تقف حجر عثرة أمام عمل المكتب التنفيذي و اللجنة التحضيرية و طلب تدخله لإيجاد حل توافقي يدلل الاختلاف في وجهات النظر حتى لا يتفاقم الأمر داخل الحزب وتتكرر مظاهر العنف في المؤتمر المقبل للشبيبة.

وهــو المطلب الذي رفضه بشدة أتباع حمدي ولد الرشيد داخل المكتب التنفيذي، ولم يخف كل من ''عثمان الطرمونية'' مرشح الكتابة العامة هذا الرفض، إذ عبر بمبررات أثارت استهجان زمــلائه حيث صرح أن من يريد الذهاب لرؤية الأمين العام، يذهب باسمه الشخصي ولا يحق له إقحام المؤسسة التنفيذية، لتنخرط لمياء العماري كذلك في سمفونية الرافضين و بحدة غير مألوفة حسب تعبير مصدر حضــر الاجتماع .

و استهجن مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي هذا السلوك الغريب على شباب ''الألوكـة'' حسب تعبيرهم، ولم يوفق هذا اللقاء بوضع تصور شامل لهيكلة اللجنة التحضيرية و التوافق حول رؤساء اللجان الفرعية، إذ تم انتداب لجينة عهد إليها إعداد تصور يرجح التجميع عوض الشتات، مما ينذر بمخاطر تهدد الإعداد للمؤتمر الوطني الثالث عشر.

كمــا استنكر بعض أعضاء المكتب التنفيذي صمت ''عمر العباسي'' الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية ، الذي لم يعبر عن رأيــه فيما يحصل داخل المنظمة ولاسيما بعدما سلم مفاتيح الشبيبة لأتباع حمدي ولد الرشيــد جزاء له على مقعده بقبة البرلمان وليحافظ على موقعه داخل اللجنة التنفيذية إلى جانب كل الأجنحة التي يعرفها الحزب ولو على ظهــر المنظمة التي حسنت وضعه السياسي والمعيشي .