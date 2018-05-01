 انفــراد.. أتبــاع ''ولـد الرشيد'' يرفضـون الجلـوس مـع ''نزار بركة'' و'' العباسي'' يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الوزير المصطفى الـــرميد تعليقا على التعذيب بالمغرب : بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون | بوليتيك

الوزير ''المصطفى الـــرميد'' تعليقا على التعذيب بالمغرب : '' بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون ''

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين | مجتمع

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين

انفــراد.. أتبــاع ولـد الرشيد يرفضـون الجلـوس مـع نزار بركة و العباسي يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك

انفــراد.. أتبــاع ''ولـد الرشيد'' يرفضـون الجلـوس مـع ''نزار بركة'' و'' العباسي'' يسلم مفاتيح الشبيبة

وجبة مسمومة بثانوية إعدادية ترسل تلاميذ للمستعجلات ضواحي أوسرد | حوادث و حقوق

وجبة مسمومة بثانوية إعدادية ترسل تلاميذ للمستعجلات ضواحي أوسرد

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية

دوزيم تقاطع العثماني | كاريكاتير شوف تيفي

دوزيم تقاطع العثماني

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة | ثقافة و فنون

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

انفــراد.. أتبــاع ''ولـد الرشيد'' يرفضـون الجلـوس مـع ''نزار بركة'' و'' العباسي'' يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 11:50 انفــراد.. أتبــاع ولـد الرشيد يرفضـون الجلـوس مـع نزار بركة و العباسي يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك
انفــراد.. أتبــاع ''ولـد الرشيد'' يرفضـون الجلـوس مـع ''نزار بركة'' و'' العباسي'' يسلم مفاتيح الشبيبة الاستقلالية
شهد اجتماع المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية الأخير جـدلا حول مطلب عقد لقاء مع الأمين العام للحزب نزار بركة، حيث التمس بعض الأعضاء من الكاتب العام ''عمر العباسي'' إبـــلاغ رغبتهم للاجتماع

''شوف تيفي''

شهد اجتماع المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية الأخير جـدلا حول مطلب عقد لقاء مع الأمين العام للحزب نزار بركة، حيث التمس بعض الأعضاء من الكاتب العام ''عمر العباسي'' إبـــلاغ رغبتهم للاجتماع بالأمين العام لمعرفة رأيه في مجموعة من الاختلالات التي تقف حجر عثرة أمام عمل المكتب التنفيذي و اللجنة التحضيرية و طلب تدخله لإيجاد حل توافقي يدلل الاختلاف في وجهات النظر حتى لا يتفاقم الأمر داخل الحزب وتتكرر مظاهر العنف في المؤتمر المقبل للشبيبة.

وهــو المطلب الذي رفضه بشدة أتباع حمدي ولد الرشيد داخل المكتب التنفيذي، ولم يخف كل من ''عثمان الطرمونية'' مرشح الكتابة العامة هذا الرفض، إذ عبر بمبررات أثارت استهجان زمــلائه حيث صرح أن من يريد الذهاب لرؤية الأمين العام، يذهب باسمه الشخصي ولا يحق له إقحام المؤسسة التنفيذية، لتنخرط لمياء العماري كذلك في سمفونية الرافضين و بحدة غير مألوفة حسب تعبير مصدر حضــر الاجتماع .

و استهجن مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي هذا السلوك الغريب على شباب ''الألوكـة'' حسب تعبيرهم، ولم يوفق هذا اللقاء بوضع تصور شامل لهيكلة اللجنة التحضيرية و التوافق حول رؤساء اللجان الفرعية، إذ تم انتداب لجينة عهد إليها إعداد تصور يرجح التجميع عوض الشتات، مما ينذر بمخاطر تهدد الإعداد للمؤتمر الوطني الثالث عشر.

كمــا استنكر بعض أعضاء المكتب التنفيذي صمت ''عمر العباسي'' الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية ، الذي لم يعبر عن رأيــه فيما يحصل داخل المنظمة ولاسيما بعدما سلم مفاتيح الشبيبة لأتباع حمدي ولد الرشيــد جزاء له على مقعده بقبة البرلمان وليحافظ على موقعه داخل اللجنة التنفيذية إلى جانب كل الأجنحة التي يعرفها الحزب ولو على ظهــر المنظمة التي حسنت وضعه السياسي والمعيشي .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حزب الاستقلال المكتب التنفيذي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزير المصطفى الـــرميد تعليقا على التعذيب بالمغرب : بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون | بوليتيك

الوزير ''المصطفى الـــرميد'' تعليقا على التعذيب بالمغرب : '' بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون ''

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك | بوليتيك

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة | بوليتيك

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة

بــوريطة..القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح | بوليتيك

بــوريطة..القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية خطوة في الاتجاه الصحيح

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير..بالموازاة مع فوز اتحاد طنجة بالبطولة: أعمال شغب وتخريب الكراسي من الجماهير الطنجاوية.. والناس سخفو | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

فيديو خطير..بالموازاة مع فوز اتحاد طنجة بالبطولة: أعمال شغب وتخريب الكراسي من الجماهير الطنجاوية.. والناس سخفو''

فيديو جد مؤثر..مدرب اتحاد طنجة يذرف الدموع بعد الفوز بلقب البطولة: حققنا حلم مدينة طنجة | خارج البلاطو

فيديو جد مؤثر..مدرب اتحاد طنجة يذرف الدموع بعد الفوز بلقب البطولة: ''حققنا حلم مدينة طنجة''

بالفيديو...من قلب الواقع: حقيقة المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | روبورتاج

بالفيديو...من قلب الواقع: حقيقة المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بالفيديو..نايضة مع عائشة مايا والناس ديال فاس | خارج البلاطو

بالفيديو..نايضة مع عائشة مايا والناس ديال فاس

﻿

آخر المستجدات

الوزير المصطفى الـــرميد تعليقا على التعذيب بالمغرب : بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون | بوليتيك
منذ 34 دقيقة

الوزير ''المصطفى الـــرميد'' تعليقا على التعذيب بالمغرب : '' بعض من يزعمون تعرضهم للتعذيب يكذبون ''

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

حصري...ثمانيني يشنق نفسه بأيت ايعزة بإقليم تارودانت بعدما انتحر ابنه قبل ثلاث سنوات...تفاصيل مؤلمة

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..القرطاس يلعلع بفاس: شرطي يضطر لإطلاق الرصاص لإيقاف مجرم مسلح

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين | مجتمع

الآن وبالصور: أمواج بشرية تتحرك في مسيرة بشوارع الرباط من أجل فلسطين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.