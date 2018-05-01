أزارو مطلوب في الدوري البرتغالي ﻿

دخل نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، في مفاوضات مع نجم فريق الأهلي المصري وليد أزارو لتحديد سعره تمهيدا لإرسال عرض رسمى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

دخل نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، في مفاوضات مع نجم فريق الأهلي المصري وليد أزارو لتحديد سعره تمهيدا لإرسال عرض رسمى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن المدير الرياضى لبنفيكا البرتغالى تواصل مع وكيل اللاعب لمعرفة راتبه السنوى بالإضافة إلى القيمة المالية المطلوبة من الأهلى للفوز بخدماته.

وقدم اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي مستوى مميزا رفقة فريقه المصري بعدما تمكن من تسجيل 24 هدفا بقميص الفريق الأحمر فى جميع البطولات خلال الموسم الحالي.