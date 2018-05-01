خاص.. هذا ما قاله فتحي جمال لـ '' شوف سبور'' بخصوص لائحة اللاعبين الذين سيغادرون القلعة الخضراء ﻿

كشف فتحي جمال المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن المدرب خوان كارلوس غاريدو مدرب النادي هو المسؤول الأول والأخير عن تحديد لائحة المغادرين مباشرة بعد نهاية الموسم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف فتحي جمال المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن المدرب خوان كارلوس غاريدو مدرب النادي هو المسؤول الأول والأخير عن تحديد لائحة المغادرين مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي، مشددا أنه لم ولن يتدخل في أسماء المجموعة التي سترحل عن القلعة الخضراء.

وقال فتحي في تصريح لـ '' شوف سبور''، إنه لحدود الساعة لم يشرف بشكل رسمي على الجانب التقني لفريق الرجاء وتنحصر مهامه حاليا في التقييم والملاحظة قبل تولي مهمته بصفة رسمية سيما أنه لم يوقع عقده الاحترافي بعد مع إدارة النادي.

وبخصوص اللائحة التي تداولتها مجموعة من المواقع الإكترونية والصفحات الرجاوية، يرى المدير التقني للنسور، أنه من غير المنطقي أن تضم أسماء لاعبين تم إدراجهم ضمن المرشحين لخوض المنافسات الإفريقية في إشارة إلى عبد العظيم خضروف وإسماعيل بلمعلم.

وتابع قائلا :'' لا علاقة لي بلائحة اللاعبين الذين سيغادرون النادي مع نهاية الموسم الحالي ولم أشرف بعد على مهامي كمدير تقني مع القلعة الخضراء... المدرب خوان كارلوس يبقى المسؤول الأول والوحيد في تحديد لائحة المغادرين''.