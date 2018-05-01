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حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 10:28 حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة | ثقافة و فنون
حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيمثل أمام القضاء الفرنسي، صباح يوم الإثنين 4 يونيو المقبل، حيث ستتم مواجهته بنتائج الخبرة الطبية التي خضعت لها الفتاة الفرنسية لورا بريول

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد سيمثل أمام القضاء الفرنسي، صباح يوم الإثنين 4 يونيو المقبل، حيث ستتم مواجهته بنتائج الخبرة الطبية التي خضعت لها الفتاة الفرنسية لورا بريول قبل شهرين.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى الخاصة بالخبرة الطبية، تشير إلى أن القضية في الوقت الراهن ليست في صالح الفنان المغربي، مشيرا إلى أن الشهادة الطبية الأولى التي تقدمت بها لورا بريول، تؤكد فقدانها لكليتها اليسرى.


وأكد ذات المصدر أن دفاع الفتاة الفرنسية، سيحاول في دفوعاته خلال مثول لمجرد أمام النيابة العامة، التأكيد استنادا على نتائج الخبرة الطبية أن موكلته فقدت كليتها نتيجة معاناتها النفسية جراء الاعتداء الذي تعرضت له على يد الفنان المغربي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفتاة الفرنسية لورا بريول الخبرة الطبية القضية سعد لمجرد

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