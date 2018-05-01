الخليفي : نيمار لن يرحل بنسبة 2000 بالمئة ﻿

عبر ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، عن ثقته ''بنسبة 2000 بالمئة'' من بقاء النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق في الموسم المقبل، ردا على التقارير الصحفية التي تتحدث عن

'' شوف سبور''

عبر ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، عن ثقته ''بنسبة 2000 بالمئة'' من بقاء النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق في الموسم المقبل، ردا على التقارير الصحفية التي تتحدث عن احتمال رحيله.

وشدد الخليفي في تصريحات يوم أمس السبت عقب المباراة الأخيرة لسان جرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم على ملعبه أن نيمار لن يرحل.

وبخصوص ما اذا كان نيمار سيكون في صفوف نادي العاصمة في الموسم المقبل، قال الخليفي ''أنا واثق بنسبة 2000 بالمئة من أنه سيبقى''.

وتابع قائلا : ''وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث دائما (عن رحيله) منذ شهر أكتوبر الماضي لا أرد على الشائعات، ليس لدي الوقت لذلك. إلا أنني واثق من أنه سيكون لاعبا في صفوف باريس سان جرمان''.