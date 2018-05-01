 الخليفي : نيمار لن يرحل بنسبة 2000 بالمئة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية

دوزيم تقاطع العثماني | كاريكاتير شوف تيفي

دوزيم تقاطع العثماني

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة | ثقافة و فنون

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة

هام للمدخينين قبل أيام من رمضان..هذا ما ينتظركم | مجتمع

هام للمدخينين قبل أيام من رمضان..هذا ما ينتظركم

بعد التساقطات المطرية ..درجات الحرارة ترتفع وتصل إلى 37 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

بعد التساقطات المطرية ..درجات الحرارة ترتفع وتصل إلى 37 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

بالصـــور:دنيا باطما تتلقى رسالة خاصة من الديوان الملكي و بالدموع..هذا ما قالته | ثقافة و فنون

بالصـــور:دنيا باطما تتلقى رسالة خاصة من الديوان الملكي و بالدموع..هذا ما قالته

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد فكاك | بوليتيك

عاجل: نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة وهذا ما قاله عن منافسه سعيد

ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم الجلالة على قنينة البيرة معترفة بالخطأ والإساءة غير المقصودة | دولي

ألـمانيا تعتـذر للمسلمين على إثـر وضع اسم ''الجلالة'' على قنينة ''البيرة'' معترفة بالخطأ والإساءة

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة | بوليتيك

عـــاجل: نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم و الاشتراكية لولاية ثالثة

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

الخليفي : نيمار لن يرحل بنسبة 2000 بالمئة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 10:05 الخليفي : نيمار لن يرحل بنسبة 2000 بالمئة | سبور
الخليفي : نيمار لن يرحل بنسبة 2000 بالمئة
عبر ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، عن ثقته ''بنسبة 2000 بالمئة'' من بقاء النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق في الموسم المقبل، ردا على التقارير الصحفية التي تتحدث عن

'' شوف سبور''

عبر ناصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، عن ثقته ''بنسبة 2000 بالمئة'' من بقاء النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق في الموسم المقبل، ردا على التقارير الصحفية التي تتحدث عن احتمال رحيله.

وشدد الخليفي في تصريحات يوم أمس السبت عقب المباراة الأخيرة لسان جرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم على ملعبه أن نيمار لن يرحل.

وبخصوص ما اذا كان نيمار سيكون في صفوف نادي العاصمة في الموسم المقبل، قال الخليفي ''أنا واثق بنسبة 2000 بالمئة من أنه سيبقى''.

وتابع قائلا : ''وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث دائما (عن رحيله) منذ شهر أكتوبر الماضي لا أرد على الشائعات، ليس لدي الوقت لذلك. إلا أنني واثق من أنه سيكون لاعبا في صفوف باريس سان جرمان''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب ناصر الخليفي نيمار باريس سان جيرمان ريال مدريد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أزارو مطلوب في الدوري البرتغالي | سبور

أزارو مطلوب في الدوري البرتغالي

خاص.. هذا ما قاله فتحي جمال لـ شوف سبور بخصوص لائحة اللاعبين الذين سيغادرون القلعة الخضراء | سبور

خاص.. هذا ما قاله فتحي جمال لـ '' شوف سبور'' بخصوص لائحة اللاعبين الذين سيغادرون القلعة الخضراء

المهدي بنعطية ليوسف حجي : أنا فخور باللعب بجوارك في المنتخب المغربي | سبور

المهدي بنعطية ليوسف حجي : ''أنا فخور باللعب بجوارك في المنتخب المغربي''

اتحاد طنجة يتوصل بأول تهنئة من نادي أوروبي | سبور

اتحاد طنجة يتوصل بأول تهنئة من نادي أوروبي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سعيد فكاك مباشرة بعد انهزامه أمام بنعبدالله...الحزب غير مستعد للتغيير وأهنيء الرفيق نبيل | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

سعيد فكاك مباشرة بعد انهزامه أمام بنعبدالله...الحزب غير مستعد للتغيير وأهنيء الرفيق نبيل

الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة | بــووز

الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو) | بــووز

بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو)

بالفيديو.. محمد صلاح على رؤوس مشجعيه | قنوات أخرى

بالفيديو.. محمد صلاح على رؤوس مشجعيه

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية | بووز
منذ 34 دقيقة

بث مباشر : أولمبيك خريبكة - الراسينغ البيضاوي / البطولة الوطنية

دوزيم تقاطع العثماني | كاريكاتير شوف تيفي

دوزيم تقاطع العثماني

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة | ثقافة و فنون

حصري..هذا موعد محاكمة سعد لمجرد بفرنسا+تفاصيل جديدة

هام للمدخينين قبل أيام من رمضان..هذا ما ينتظركم | مجتمع

هام للمدخينين قبل أيام من رمضان..هذا ما ينتظركم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.