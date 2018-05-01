بعد التساقطات المطرية ..درجات الحرارة ترتفع وتصل إلى 37 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تعرف درجات الحرارة بعض الإرتفاع شرق البلاد وكذا الجنوب الشرقي.

''شوف تيفي''



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تعرف درجات الحرارة بعض الإرتفاع شرق البلاد وكذا الجنوب الشرقي.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح بالقرب من السواحل والسهول الداخلية وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة خلال الظهيرة، ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط حيث من المتوقع نزول زخات مطرية رعدية ومحلية. وستكون السماء قليلة السحب أو مشمسة بباقي المناطق.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية بالجنوب الشرقي وستهب شمالية بباقي الجهات، مع هبوب زوابع رملية ستهم الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بالسايس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية؛ وما بين 16 و22 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات والسواحل والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والسايس وعبدة والشياظمة والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 30 و37 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ثم هادئا خلال الزوال بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان وسيكون محليا قوي الى جد قوي الهيجان خلال الظهيرة ما بين كاب سيم وكاب غير .